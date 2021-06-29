Türk müteahhitler pandemiye rağmen yurtdışında proje üretmeye, yeni ülkeler keşfetmeye devam ediyor. Sektör ilk çeyrekte yurtdışında 3,1 milyar dolar tutarında...Daha fazla oku
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, kâr getiren rezervlerin 19 yıl sonra tükeneceği öngörüsünde bulunan Rusya Yeraltı Kaynaklarını Kullanma Federal Ajansı (Rosnedr) Başkanı...
Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan Beta varyantının, virüsün yabani tipine (doğal fenotipine) göre...
Lübnan lirasının dolar karşısındaki değer kaybı, yakıt ve ilaç krizi ile gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışına tepki olarak geçen günlerde...
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu "A+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Kuruluş, Çin GSYH...
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