Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye tur satışlarının ağustos ortalarında geçen yılki seviyeye ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Rus tur şirketlerine göre Ağustos ayısında talep dinamik bir şekilde yükselecek.

Açıklamada, “İlk seferlerde azami doluluk oranı söz konusuydu. Rusların hala önümüzdeki hafta sonu Türk tatil beldelerine gitme şansı var. Charter uçuşlarda hala boş yerler bulunabiliyor. Fakat uzmanlar bu durumun pek uzun sürmeyeceği görüşünde” ifadelerine yer verildi.

AĞUSTOS ORTASINDA SATIŞLARDA PATLAMA OLABİLİR *

Rus haber ajansı Sputnik’in aktardığı habere göre Pegas Touristik yetkilileri, Türkiye’ye yönelik talebin artmasının bir hafta süreceğini, talebin dinamik bir şekilde artacağını ve ağustos ortasında satışlarda patlama görülebileceğini ifade etti. Yetkililer, bu nedenle sonbaharda Türkiye’ye gitmeyi planlayan kişilere bu ülkeye şimdiden tur satın almayı düşünmelerini öneriyor.

Anex Tour uzmanları ise önümüzdeki iki-üç hafta içinde Türkiye destinasyonuna yönelik talebin daha planlı hale geleceğini ve satışların yılın bu döneminde genelde görülen hacimlere döneceğini öngörüyor.

TUI Russia yetkilileri de Türkiye’den ilk turistler döndükten sonra satışların derinliğinin artmasını bekliyor.

‘TÜM DESTİNASYONLARA YOĞUN TALEP VAR’ *

Rus havayolu şirketi Aeroflot’tan yapılan açıklamada ise, Rusya’dan Türkiye’deki tüm destinasyonlara yoğun talep olduğu, İstanbul uçuşlarına yapılan rezervasyonların ise ağustosta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında arttığı belirtildi.

EN YÜKSEK TALEP MOSKOVA-İSTANBUL SEFERLERİNE *

Aeroflot Sözcüsü Yuliya Spivakova, Sputnik’e demecinde, “Türkiye’deki tüm destinasyonlara yoğun talep söz konusu, en yüksek talepse Moskova-İstanbul seferlerine var. Ağustosta İstanbul seferlerine yapılan rezervasyon miktarında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artış söz konusu” ifadelerini kullandı.