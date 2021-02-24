Geçtiğimiz yılı dipten dönüşle kapatan turizm sektöründe bu yıl bir miktar hareketlenme bekleniyor. Aşı çalışmaları hızlanıp, mutasyonun azalması halinde turizm sezonun nisan ayında açılması planlanıyor. Club & Hotel Letoonia Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Gazel, Rusya, Ukrayna, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere tüm dünyadan turist beklediklerini, bu yılın yerli turist ağırlıklı bir yıl olacağını söylüyor.

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER / lgokmen@ekonomist.com.tr

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, geçtiğimiz haftalarda turizm bölgelerinde yaz sezonunu başlatmak için nisan ayını hedeflediklerini açıklamıştı. Bakan Ersoy, hafif bir açılışla başlatılacak olan 2021 yılı sezonunun Akdeniz’den başlayıp Ege’ye yayılacağını belirterek Mayıs’ta bir hareketlenme başlamasını beklediklerini ve bu yıl için 31 milyon turist hedeflediklerini de vurgulamıştı. Türkiye, pandeminin gölgesindeki 2020 yılında yurtdışından16 milyon ziyaretçi aldı ve 12.1 milyar dolar turizm geliri elde etti. Aşı çalışmalarının başlaması ve ülkelerin bu konuda alacakları yol ile mutasyon sürecinin nasıl işleyeceği turizmde ilerlenecek rotayı belirleyecek.

Belirsizliklerin hakim olduğu şu dönemde turizm sektörünü ve sezona ilişkin çalışmaları ve beklentileri Club & Hotel Letoonia Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Gazel ile konuştuk.

Turizm sektörü 2020’de neler yaptı? 2021 planlarında neler var?

Turizm pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Pademiyle birlikte başlayan seyahat yasakları, insanların büyük bir bölümünün tatil planlarını ertelemesine neden oldu. Biz Club & Hotel Letoonia olarak 2020 yılını Turizm AR-GE’sine odaklanarak ve hayatımıza giren ‘yeni normal’ kavramına tesisimizi adapte ederek değerlendirdik. Tesisimizde hizmete ara verdiğimiz 2020 yılı, yeni hizmet ve deneyimleri planladığımız ve tesisimizi hem yenilediğimiz hem de sosyal mesafe kurallarına daha uygun hale getirdiğimiz bir dönem oldu.

Turizm Bakanı sezonun nisan ayında açılacağını açıkladı….

Biz de 2021 sezonumuzu 9 Nisan’da açacağız. 65 bin m2’lik, 2.5 km sahile sahip, doğayla iç içe tesisimizde misafirlerimize hem eşsiz bir tatil sunarken, bu yıl sadece güzel anılarla değil, aynı zamanda tatildeki deneyimlerinden oluşturdukları fiziksel bir parçayı da yanlarında götürmelerini sağlayacağız.

Yeni tatil konsept ve deneyimler nasıl olacak?

Elbette her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de geleceğe ‘yeni normaller’ büyük önem kazanıyor. Sosyal mesafe ve hijyen duyarlılığının yanı sıra yeni deneyimlere olan özlem de ciddi oranda artmış görünüyor. İçinden geçtiğimiz bu süreçle birlikte biz de tesisimizi sosyal mesafeye uygun olarak yeniden yapılandırdık. Misafirlerimiz 2,5 kilometrelik sahilimizde ve 165 bin m2’lik doğayla iç içe bir alanda kimseyle temas etmeden, sosyal mesafe kurallarını esnetmeden tatil yapabilecek. Devreye alacağımız aktiviteler ve sağlıklı beslenme önerileriyle hem ruhsal hem de bedensel bir yenileme sürecine girecekler. Tesisimizden ayrılan misafirlerin yanlarında yalnızca güzel tatil anılarını değil, kendilerini keşfetme yolculuklarına değer katacak yeni hobi ve becerileri de götürmelerini hedefliyoruz.

Bu yıl hangi pazarlardan turist bekliyorsunuz?

İngiltere, Rusya, Ukrayna, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere tüm dünyadan misafirlerimizi kabul edeceğiz. Tabii bu dönem içerisinde geçmiş yıllara oranla yerel misafirlerimizden de daha fazla ilgili görüyoruz. Sunduğumuz deneyim ve huzurlu ortam özellikle iç pazardaki misafirlerimizin bizi tercih etmesini sağlıyor. Kendilerini evlerinde hissettirdiğimiz yerli misafirlerimizin önemli bir bölümü tesisimizi sonraki yıllarda da ziyaret ediyor. Öyle ki bebekliğini, çocukluğunu ve gençliğini burada ailesiyle birlikte geçiren ve her yaz büyümesine şahit olduğumuz misafirlerimiz var. Artık işletme – misafir ilişkisinden çıkıp bir aile olduğumuz birçok misafirimiz bulunuyor.

Yeni yatırım planlıyor musunuz?

Biz her yıl misafirlerimize daha iyi bir deneyim sunabilmek adına önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlar sadece tesisimizle sınırlı kalmıyor. Çok uzun yıllardır bölgemize de yatırım yapıyoruz. Club & Hotel Letoonia olarak ‘Giveback’ yani toplumdan aldığını topluma geri verme kültürüne çok inanıyoruz. Bu anlamda bizimle birlikte bölgemizin çiftçisinin de, esnafının da kazanmasını istiyoruz. Her yıl 100’ün üzerinde turizm eğitimi almış nitelikli genç personeli sektöre kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemizin kültür ve spor faaliyetlerine büyük bir heyecanla yatırım yapıyoruz. Pandemi süreci birbirimize destek olmanın, paylaşmanın önemini bir kere daha gösterdi.