İngiltere 4 aşamada koronavirüs önemlerini kademeli olarak kaldıracak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un bu yöndeki açıklamalarının ardından Türkiye’ye tatil rezervasyonları arttı.

BBCTürkçe’nin haberine göre bu karar sonrası ülkedeki seyahat şirketleri yaz tatili rezervasyonlarında büyük artış yaşandığını açıkladı. Tui şirketi son bir ayın en fazla rezervasyon yapılan gününün yaşandığını açıkladı.

BBC Ulaştırma Muhabiri Caroline Davies ise Tui müşterilerinin en fazla Türkiye, Yunanistan ve İspanya’ya ilgi gösterdiğini aktarıyor.

Thomas Cook şirketi ise açıklamanın ardından internet sitelerinin trafiğinin iki katına çıktığını duyurdu.

Havayolu şirketi EasyJet bilet satışlarında yüzde 337, tatil paketi satışlarında ise yüzde 630 artış yaşandığını, en çok Ağustos, Temmuz ve Eylül aylarına talep olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI SEYAHATLERE İZİN VERİLECEK Mİ?

Thomas Cook yöneticisi Alan French “Detayları öğrenmeyi bekliyoruz fakat hükümetin önümüzdeki aylarda uluslararası seyahatlere izin verme isteği aşikar” diyor.

Habere göre İngiltere’nin uluslararası seyahatlere ne zaman izin vereceği henüz belli değil. Hükümetin buna dair detayları 12 Nisan’da açıklaması bekleniyor. BBC Ekonomi Muhabiri Mary-Ann Russon ise uluslararası seyahatlere izin verilebilecek en erken tarihin 17 Mayıs olduğunu aktarıyor.

Boris Johnson’ın 22 Şubat’ta açıkladığı plan, her şeyin yolunda gitmesi durumunda 8 Mart’tan 21 Haziran’a kadar uzanan bir yol haritası çerçevesinde hayatın adım adım normale dönmesini içeriyor.

Johnson’ın açıkladığı 4 aşamalı plan şöyle:

1. Aşama

İngiltere’de 8 Mart’tan itibaren bütün okullar açılacak, iki kişi açık havada buluşabilecek. 29 Mart’tan itibaren ise iki farklı haneden kişiler ya da en fazla 6 kişi açık havada buluşabilecek. Açık hava sporlarına izin verilecek.

2. Aşama

İkinci aşamaya 12 Nisan’dan itibaren geçilecek. Berberler, kuaförler ve restoran ve kafe gibi yerler açılabilecek. Bu tarihten itibaren 6 kişiye kadar bu tür yerlerde buluşmak mümkün olacak.

3. Aşama

Eğer vaka sayıları istendiği gibi düşerse 17 Mayıs’tan itibaren 3. aşama yürürlüğe girecek. İki farklı aileden kişiler kapalı mekanlarda buluşabilecek. Sinemalar, oteller açılacak. Konserlere ve spor müsabakalarının seyircili yapılmasına, sosyal mesafe önlemleri alınarak başlanacak. Stadyumlarda 10 bin kişiye kadar seyirciye izin verilebilecek.

4. Aşama

İşler istenildiği gibi giderse 21 Haziran’da dördüncü aşamaya geçilecek. Bu dönemde 6 kişilik buluşmalar 30 kişiye çıkabilecek. Sosyal temasla ilgili bütün yasal sınırlamalar kaldırılabilecek ve ekonominin hala kapalı olan, gece kulüpleri gibi sektörleri de açılacak.

HER AŞAMADA 4 KRİTERE BAKILACAK

İngiltere’de bir aşamadan diğerine geçilirken 4 kritere bakılacak. Ve durum olumlu gidiyorsa yeni aşama devreye alınacak.