19 Şubat piyasalarda gün sonu rakamları ve izlenecek veriler… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 13,93 puan artarak 1.560,34 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 5,13 puan ve yüzde 0,33 kazanımla 1.551,54 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.550,14, en yüksek 1.567,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 yükselişle 1.560,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 1,15 ve teknoloji endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi yüzde 0,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,33 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 4,76 ile madencilik oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,33 puan ve yüzde 1,02 artışla 1.622,25 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66’sı prim yaptı, 31’i geriledi.

SASA Polyester, Gübre Fabrikaları, Koza Altın, VakıfBank ve Halkbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

AA’nın görüşünü aktardığı analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve ekonomilerin toparlanmasına yönelik endişeler nedeniyle G7 Liderler Zirvesi’nde liderlerin vereceği mesajların önemine dikkati çekerek, bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.

HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Fitch Ratings’in, Türkiye değerlendirmesinde genel olarak bir değişiklik beklenmemesine karşın not ve görünümün yükseltilebileceğine dair ihtimali dile getiren analistler de bulunuyor. Fitch Ratings, Ağustos 2020’de Türkiye’nin kredi notunu “BB-” olarak teyit ederken, not görünümünü ise “durağan”dan “negatif”e çevirmişti.

Haftaya yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmalar, ABD’de büyüme, Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.782,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazançla 398 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9562 lira, satışta 6,9841 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9478 lira, satışta 6,9757 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,37’den, bileşik getirisi de yüzde 14,89’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2125, sterlin/dolar paritesi 1,4016, dolar/yen paritesi de 105,64 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,53 yükselerek 63,11 dolardan işlem görüyor.