Altın neden düşüyor? Altın yükselir mi? soruları son dönemin en çok merak edilen sorularından… Haftaya 1.822 dolara yakın başlayan ons altın, doların küresel bazda değer kazanmaya başlaması ile geri çekilerek 1.800 doların altına geriledi. Gram altın da 400 TL’nin inerek Temmuz 2020’den beri gördüğü düşük seviyeye indi. Peki altındaki düşüş eğilimin sebepleri neler, alım fırsatı var mı? Uzmanlar Ekonomist için değerlendirdi. İşte altın yorumları:

Gözde Yeniova Saylak /

gsaylak@ekonomist.com.tr

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın neden düşüyor sorusuna ilişkin yanıtlar şöyle:

Stratejist Rıdvan Baştürk: ABD 10 yıllık tahvil faizleriyle ons altın arasında ters korelasyon vardır. Geçen yıl korona virüs nedeniyle FED, faizleri hızlı bir şekilde düşürmüş ve çok ciddi miktarlarda parasal genişleme yapmıştı. Bu süreçte büyümelerin negatif olacağı ve enflasyonun düşeceği beklentisiyle birlikte ABD 10 yıllık faizleri yüzde 2 civarından yüzde 0,5’ye geriledi. Bu süreçte ons altın 2.000 dolar üzerini test etti. Mevcut durumda ise yüzde 1,30 üzerine yükseldi ve bu durum ons altını baskıladı. 10 yıllık faizlerde yükseliş potansiyeli devam ederken, ons altında ise satış baskısı potansiyeli devam ediyor. Ons altında yükseliş eğilimine geçilmesi için ABD faizlerinde düşüş eğilimine girilmesi gerekiyor. Bu durum ancak geçen yıl olduğu gibi küresel bazda endişelerin önemli bir şekilde yükselmesi durumunda olur. Veya ABD ekonomisinde özellikle istihdam ve büyüme tarafında ciddi bir bozulma görülürse faizler aşağı gelir ve ons altın yükselir. Bu nedenle ekonomik verilerin takibi önemli olacaktır.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Gram altın için yurtiçinde enflasyon gelişmeleri önemli olacaktır. Enflasyonda olası yükselişlerde TCMB’nin aksiyon alıp almayacağı konusuna bakmak gerekecek. TCMB son iki PPK toplantısında faizleri değiştirmedi. Mevcut sıkı duruş, yılın ikinci yarısında değişebilir. Hem baz etkisiyle enflasyonun düşmesi hem de ekonomi ve istihdamı desteklemek için faiz indirim sürecine başlayabilirler. Bu neticede, kurda yaşanabilecek kısa vadeli düşüşlerin orta-uzun vadede kademeli alım fırsatı vermesi beklenebilir.

Ons altında genel görünümde 1.875 dolar altında kalındığı sürece baskı ön planda olacaktır ve olası yükselişler satış fırsatı vermeye devam edebilir. Aşağıda 1.760 dolar desteği önemlidir. Bu destek kırılırsa 1.700 dolara doğru baskı görebiliriz. Gram altında ise 430 TL altında kalındığı her durumda teknik görünüm zayıf olacaktır. Düşüşlerde 395 TL ilk destektir. Bu destek kırılırsa 382 TL potansiyel düşüş bölgesi olabilir.

Mevcut konjonktür ABD’de faizlerin yükseldiği bir süreç. Normal şartlarda bu durumun dolar endeksini yukarı, borsaları ise aşağı çekmesi beklenir. Şimdilik net bir şekilde bu hareketleri görmesek de vade ile birlikte bu hareketler gerçekleşebilir. Bu nedenle riskli varlıkların portföylerdeki oranı azaltılabilir. Burada sabit getiri enstrümanlar, Eurobond ve döviz tarafına ağırlık verilebilir.

ALTIN FİYATLARININ DÜŞME SEBEPLERİ

Ünlü &Co Araştırma Müdürü Murat Akyol: Değerli metaller üzerindeki baskı sürüyor. Son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdiğimizde ortaya çıkan konu başlıklarının genel hatlarıyla değerli metaller için negatif bir tablo yarattığını görüyoruz. Öyle ki, ABD’de enflasyon beklentilerindeki artışın tahvil faizlerini son bir yılın zirvesine taşıması başlı başına önemli bir baskı unsuru olarak çalışırken aşı dağıtımında sağlanan ilerleme ve virüs istatistiklerindeki iyileşme ise risk iştahında ciddi bir baskı oluşmasını önlüyor. Buna küresel gerginliklerin azalması da eklenince değerli metallere yönelimin güç kaybettiğini görüyoruz.

Diğer taraftan CFTC vadeli işlem kontratları zaten önemli ölçüde long pozisyonda olduğu için bu kanaldan bir destek sağlanması kolay değil. Teknik açıdan baktığımızda da görünümün çok parlak olmadığını söyleyebiliriz. Bu noktada gerek altının gerekse gümüşün destek bölgelerine yakın seyretmesine karşın anlamlı bir momentum kazanmakta zorlanmasını dikkat çekici buluyoruz.