Borsa, altın, dolar, euro... Yatırım araçlarının haftalık performansı

BIST 100 endeksi, en düşük 4.404,09 ve en yüksek 4.605,29 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,75 artarak 4.580,67 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,24 değer kazancıyla 1.249 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,24 artışla 8.368 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.043 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.048 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,06 değer kazancıyla 20,0000 avro ise yüzde 0,59 kazançla 21,4680 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,12 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.