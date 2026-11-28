Endekste Aşağı Trend Devam Ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 58.41 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 46.62 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Banka ve Banka sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.39 azalışla 10,977 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 217 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 92.13 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 39.05 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 94.09 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 10,713 ve 10,449 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 11,144 ve 11,310 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 41.76 seviyesinde bulunuyor.



Anadolu Efes



Güç kaybediyor

16.13 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 14.80 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 15.43 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 14.80-14.60

Satım aralığı: 16.10-17.10

Endeks Ağırlığı (%): 0.87

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.024 puan azaldı.



Aksa Enerji



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

65.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 60.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 63.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 66.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 60.00-58.50

Satım aralığı: 66.00-68.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.016 puan azaldı.



Aselsan



İzlenmeli

310.591418136761 - 335.5 aralığında hareket eden hisse 332 seviyesinin altında kapanışlarda 320.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 332 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 351.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 320.00-320.00

Satım aralığı: 335.00-345.00

Endeks Ağırlığı (%): 11.42

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.



Astor Enerji



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde.

146.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 163.80 seviyesindeki dirence yönelebilir. 160.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 146.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 146.00-138.00

Satım aralığı: 156.00-181.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.92

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.079 puan arttı.



Batıçim Batı Anadolu



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 1.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 1.71 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 1.82 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 1.71-1.70

Satım aralığı: 1.80-1.89

Endeks Ağırlığı (%): 0.17

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.



Çan2 Termik



Güç kaybediyor

0.95 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 0.86 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 0.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 0.86-0.85

Satım aralığı: 0.95-1.01

Endeks Ağırlığı (%): 0.19

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.001 puan azaldı.



Enka İnşaat



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 78.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 78 seviyesinin altındaki kapanışlarda 75.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 79.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 75.00-73.50

Satım aralığı: 79.50-80.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.69

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.047 puan arttı.



Ereğli Demir Çelik



İzlenmeli

28.62 - 30.82 aralığında hareket eden hisse 30.6 seviyesinin altında kapanışlarda 29.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 30.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 32.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 29.50-27.75

Satım aralığı: 31.00-34.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.04

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.044 puan arttı.



Mavi Giyim



Satış baskısında

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 33.8 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 29.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 34.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 29.75-29.25

Satım aralığı: 34.25-35.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.



Oyak Çimento



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 17.63 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 19.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 17.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 17.90-17.90

Satım aralığı: 19.00-19.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.020 puan arttı.



Petkim



Desteğinin üzerinde tutunmalı

14.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 16.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 15.51 seviyesinin altına kayması halinde ise 14.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 14.50-13.60

Satım aralığı: 16.00-18.30

Endeks Ağırlığı (%): 0.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.036 puan arttı.



Sabancı Holding



Güç kaybediyor

79.6 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 70.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 75.6 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 70.50-68.50

Satım aralığı: 82.00-84.50

Endeks Ağırlığı (%): 2.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.



Şişe Cam



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

32.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 29.75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 31.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 33.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 29.75-29.50

Satım aralığı: 33.75-35.75

Endeks Ağırlığı (%): 1.26

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.011 puan arttı.



TAV Havalimanları



İzlenmeli

276.5 - 292 aralığında hareket eden hisse 287.75 seviyesinin altında kapanışlarda 282.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 287.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 304.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 282.50-277.50

Satım aralığı: 290.00-297.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.036 puan arttı.



Turkcell



Dirençte zorlandı

85-92.65 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 89.4 seviyesinin altında kapanışlarda 86.00 seviyesine gerileyebilir. 92.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 92.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 86.00-85.50

Satım aralığı: 92.50-95.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.27

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.025 puan azaldı.



Türk Altın İşletmeler



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 36.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 35.54 seviyesinin altındaki kapanışlarda 33.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 35.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 38.06 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 33.50-32.00

Satım aralığı: 36.25-40.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.78

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.023 puan azaldı.



Tüpraş



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 313.25 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 351.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 317.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 317.50-305.00

Satım aralığı: 335.00-360.00

Endeks Ağırlığı (%): 9.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.357 puan arttı.