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  • 1 yıllık BIST-100 hedefini 8.400’e yükseltti

1 yıllık BIST-100 hedefini 8.400’e yükseltti

Ata Yatırım, Temmuz 2023 Strateji Raporu’nda -yeni tahmin ve değerlemeler ışığında- 12 aylık BIST-100 endeks hedefini “%27 yukarı yönlü potansiyele işaret eden” 6.800 seviyesinden 8.400 seviyesine revize etti.

26 Temmuz 2023 | 20:53
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1 yıllık BIST-100 hedefini 8.400’e yükseltti

Ata Yatırım’ın Temmuz 2023 Strateji Raporu’nda, yavaşlama ile 2023 yılında kârlılık büyümesinin normalleşeceğine, Türkiye’nin daha fazla değerlenebilmesi açısından yüksek enflasyon gibi uzun vadeli makro dengesizliklerini gidermesi için sıkı para ve maliye politikalarına bağlı kalması gerektiğine dikkat çekildi. 

Gayri safi yurt içi hasılanın, hâlâ cazip değerlemelere işaret ettiğinin altını çizen Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş; “Piyasa Değeri/GSYİH oranının, GSYİH’deki değişimlere karşı, piyasaların tarihsel olarak nasıl değerlendirildiği hakkında fikir sahibi olabilmek için kullanabilecek sağlıklı bir analiz olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin yüksek enflasyon gibi uzun vadeli makro dengesizliklerinin çözebilmesi için sıkı para ve maliye politikalarını sürdürmesi gerekmektedir. Ne yazık ki 2013 yılından bu yana, Türk parasının ve Türk hisse senetlerinin sürekli değer kaybetmesine neden olan makro öngörülemezlik yatırımcılar için kötü olmuştur.” diye konuştu.

Yavaşlama ile birlikte, 2023 yılında kârlılık büyümesinin normalleşeceğini beklediklerini belirten Cemal Demirtaş; “2023 yılında takibimizdeki şirketler için %2,4 kâr artışı beklerken, 2024 yılında %37,2 net kâr artışı bekliyoruz. 2023 için takibimizde olan banka dışı şirketler için %30,4 net kâr büyümesi beklerken, bankalar için %16,8 net kâr düşüşü öngörmekteyiz.” dedi.

Ata Yatırım tarafından önerilen hisseler listesinde; BİM <BIMAS TI>, Coca Cola İçecek <CCOLA TI>, Migros <MGROS TI>, Şişecam <SISE TI>, Tav Hava Limanları <TAVHL TI>, Turkcell <TCELL TI> ve Tofaş <TOASO TI> yer alıyor.

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