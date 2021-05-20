Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kaybederek günü 1.449,82 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,65 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,21 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 3,51 ile metal ana sanayi oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,23 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 1,34, hizmetler endeksi yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,54 puan ve yüzde 0,82 kayıpla 1.519,05 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42’si prim yaptı, 50’si geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Petkim işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

AA’nın görüşünü aktardığı analistler, dün ABD’de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 27-28 Nisan’daki toplantısına ilişkin tutanakların, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koymasının ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD’de ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ve bu durumun Fed’in piyasa yönlendirmesine ihtiyacı artırdığını belirten analistler, bankanın varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin tartışmaların sonbaharda başlayabileceği beklentilerinin, tutanakların ardından öne çekildiğini söyledi.

HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Analistler, Fed’in para politikası sıkılaştırmasına ilişkin zamanlama yönlendirmelerinin bundan sonra piyasaların ana gündemi olacağını aktararak, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ile dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya’da enflasyon ve ABD’de 2. el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının onsu

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.879,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 artarak 503 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3630 lira, satışta 8,3965 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3222 lira, satışta 8,3556 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2215, sterlin/dolar paritesi 1,4165, dolar/yen paritesi de 108,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,53 gerileyerek 66,15 dolardan işlem görüyor.