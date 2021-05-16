Nisanda dalgalı ve satıcılı seyreden BİST’te toparlanma eğilimi devam ediyor. Biz de değişen konjonktüre bağlı olarak güncellenen model portföyleri araştırdık.

13 kurum 49 hissede ‘al’ diyor. En çok ise Erdemir, Koç Holding, BİM, Garanti BBVA ve T. Şişecam öneriliyor. Nisan ayı içinde 1.308-1.445 arasında geniş bir bantta hareket eden BİST-100, kısmi tepki alımlarıyla nisan ayını 1.398’den kapatarak negatif ayrıştı.

Bunda; artan vaka sayıları, TL’deki kayıplar, yoğun halka arzlarla hisselerden para çıkışı yaşanması, ABD ile ilişkilerin gerilmesi, Rusya-Ukrayna gerginliğiyle yükselen jeopolitik riskler ve CDS’lerdeki yükselişlerin etkili olduğu yorumu yapılıyor.

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