Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 9,75 puan azalarak 1.449,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,06 puan ve yüzde 0,62 değer kaybederek 1.450,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.439,36, en yüksek 1.454,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 düşüşle 1.449,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,23 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 1,34, hizmetler endeksi yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,54 puan ve yüzde 0,82 kayıpla 1.519,05 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42’si prim yaptı, 50’si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Petkim işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.731.155.429 Türk Hava Yolları 1.531.538.784 Kardemir (D) 769.490.997 Ereğli Demir Çelik 729.550.021 Petkim 723.690.991 Koza Altın 715.479.998 Şişe Cam 572.700.663 Fenerbahçe Futbol 560.009.856 Akbank 559.971.003 Karsan Otomotiv 554.906.352 Tüpraş 525.516.019 Yapı ve Kredi Bankası 511.873.469 Pegasus 438.310.979 Koza Madencilik 420.088.413 İş Bankası (C) 370.916.996 Jantsa Jant Sanayi 349.097.457 Doğan Holding 343.582.210 Emlak Konut GMYO 323.890.347 Sabancı Holding 307.493.881 Koç Holding 285.509.140

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Son Önceki Dğşm(%) Fenerbahçe Futbol 31,28 28,44 9,99 Jantsa Jant Sanayi 87,85 79,90 9,95 Enerjisa Enerji 11,12 10,61 4,81 Parsan 32,06 31,14 2,95 İndeks Bilgisayar 7,37 7,18 2,65 Alarko GMYO 24,80 24,20 2,48 Türkiye Sınai K.B. 1,38 1,35 2,22 İş Yatırım Menkul D. 17,96 17,58 2,16 Koza Madencilik 17,29 16,96 1,95 Coca Cola İçecek 83,95 82,35 1,94 Akbank 5,30 5,20 1,92 Yapı ve Kredi Bankası 2,19 2,15 1,86 Garanti Bankası 8,23 8,08 1,86 Albaraka Türk 1,65 1,62 1,85 Aksa 16,20 15,92 1,76 Borusan Mannesmann 28,10 27,62 1,74 Türk Hava Yolları 13,58 13,35 1,72 Çimsa 23,70 23,30 1,72 Polisan Holding 3,11 3,06 1,63 Anadolu Efes 25,58 25,18 1,59

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DÜŞEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

En çok düşen 20 Son Önceki Dğşm (%) Ereğli Demir Ç. 18,57 19,35 -4,03 Konya Çimento 926,50 965,10 -4,00 Kardemir (D) 8,02 8,33 -3,72 Bera Holding 26,98 28,00 -3,64 Otokar 310,60 322,10 -3,57 Doğuş Otomotiv 28,22 29,14 -3,16 Bagfaş 25,44 26,22 -2,97 Netaş T. 22,90 23,58 -2,88 Ford Otosan 174,50 179,60 -2,84 Esenboğa Elektrik 29,00 29,70 -2,36 Nuh Çimento 52,75 54,00 -2,31 Ege Endüstri 1.354,00 1.386,00 -2,31 SASA Polyester 33,36 34,04 -2,00 Çemtaş 15,10 15,39 -1,88 Türk Telekom 6,90 7,03 -1,85 Ege Gübre 209,60 213,20 -1,69 İhlas Holding 0,60 0,61 -1,64 Kerevitaş Gıda 4,90 4,98 -1,61 Migros Ticaret 36,88 37,46 -1,55 Türk Traktör 197,50 200,40 -1,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)