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  • 2019'dan bu yana en büyük sosyal medya arzı... Hisse fiyatı belli oldu

2019'dan bu yana en büyük sosyal medya arzı... Hisse fiyatı belli oldu

Reddit, halka arzını hisse başına 34 dolardan fiyatlandırarak sosyal medya şirketine yaklaşık 6,5 milyar dolar değer biçti. Şirket, hisse başına 31 ila 34 dolar olan beklenen aralığın en üstünde fiyatlandırıldı.

21 Mart 2024 | 11:58
2019'dan bu yana en büyük sosyal medya arzı... Hisse fiyatı belli oldu

Milyonlarca çevrimiçi foruma ev sahipliği yapan 19 yıllık web sitesi Reddit, Çarşamba günü halka arzını beklenen aralığın en üstü olan hisse başına 34 dolardan fiyatlandırdı.

Bir basın açıklamasına göre halka arz 519 milyon dolar getirdi ve şirkete 6,5 milyar dolara yakın bir değer biçti. Reddit anlaşmayı hisse başına 31 ila 34 dolar arasında fiyatlandırmayı planlamıştı.

Reddit'in halka arzı, Pinterest'ten bu yana büyük bir sosyal medya şirketi için ilk olacak.
 

Reddit halka arzda 15,28 milyon hisse satarken, mevcut hissedarlar 6,72 milyon hisse daha sattı.

 

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