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Bir şirket daha Borsa İstanbul yolunda

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ'nin pay başına 70 liradan ilk halka arzına onay verdi.

10 Mayıs 2024 | 09:28
Bir şirket daha Borsa İstanbul yolunda

Bir şirket daha Borsa İstanbul yolunda... SPK, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ'nin pay başına 70 liradan ilk halka arzını onayladı.  SPK bültenine göre, Kurul, Garanti Faktoring AŞ'nin 318 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Lider Faktoring AŞ'nin 135 milyon lira, Creditwest Faktoring AŞ'nin 60 milyon lira, Deniz Finansal Kiralama AŞ'nin 775 milyon lira, ING Bank AŞ'nin 250 milyon dolar ve Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'nin 550 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi. Öte yandan Logos Portföy Yönetimi AŞ’nin 7,5 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 32 milyon liraya artırılmasına izin verilmesi talebini olumlu karşılandı.

EKONOMİST'TE YER ALMIŞTI

Ekonomist Dergisi'nin son sayısında, son üç yılda yaklaşık 100 milyon Euro’luk yatırım yapan yük taşımacılığı şirketi Hareket, halka arza hazırlandığı yer almıştı. Haberde şu bilgiler yer alıyordu: Ağır yük taşımacılığında 25’ten fazla ülkede önemli projelere imza atan Hareket, yurtdışında hedef büyüttü. Halka arz için bekleyen şirket, buradan elde edeceği geliri yeni pazarlara açılmak için kullanacak.  Suudi Arabistan, Abu Dabi, Katar, Umman gibi ülkelerde büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Hareket Genel Müdürü Abdullah Altunkum, “Halka arzdan gelecek sermayeyle yurtdışı yatırımlarımızı genişletme hedefimiz var.  Proje odaklı yer aldığımız ülkelerdeki payımızı artırırken yeni ülkelere açılmayı hedefliyoruz. Hedefimiz yük mühendisliğinde dünyanın ilk üç firmasından biri olmak” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.


 

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