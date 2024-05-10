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Borsada dün temettü rakamı açıklayan 5 şirket (9 Mayıs)

Borsa İstanbul'da dün 5 şirketten temettü dağıtma yönünde açıklamalar geldi...

10 Mayıs 2024 | 10:34
Borsada dün temettü rakamı açıklayan 5 şirket (9 Mayıs)

Borsa İstanbul'da 5 şirket temettü dağıtmaya hazırlanıyor. İşte dün yönetim kurullarının temettü kararlarını duyuran şirketler

1 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ) Pay başına brüt 0,0224117 TL, net 0,0201705 temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 03 Temmuz 2024, ödeme tarihi 5 Temmuz 2024

2 KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KLKIM)

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KLKIM) Pay başına brüt 0,1413043 TLn, net 0,1271738 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 14 Haziran 2024.

3 TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG)

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG) Pay başına brüt 0,8609383 TL, net 0,7748444 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Ağustos 2024, ödeme tarihi ise 3 Eylül 2024

4 MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEDTR)

MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEDTR) Pay başına brüt 0,2941176 TL, net 0,2647058 TL temettü ödenmesi genel kurulda kabul edildi. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Ekim 2023, ödeme tarihi ise 25 Ekim 2024.

5 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. (PETUN)

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. (PETUN) Pay başına brüt 2,2400000 TL, net 2,0160000 TL temettü ödenmesi genel onayına sunulacak. Tarih duyurulmadı.
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