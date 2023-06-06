ARA
Bist 100
5403,57
0,58%
Bist 100
Dolar/TL
21,5075
1,0953%
Dolar/TL
Euro/TL
23,0145
1,0456%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0703
-0,1069%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1354,58
0,93%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

A1 Capital halka açılıyor

A1 Capital, hisselerinin yüzde 35’ini halka arz etmeye hazırlanıyor. Halka arzdan elde edilecek geliri sermaye piyasalarındaki faaliyetlerini güçlendirmek için kullanacaklarını söyleyen A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, “Yatırımcı sayımızı iki katına çıkarmak istiyoruz” dedi.

06 Haziran 2023 | 10:19
0
A1 Capital halka açılıyor

Güler Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren sermaye piyasalarının öncü kuruluşlarından A1 Capital, SPK’dan aldığı onayla hisselerinin yüzde 35’ini halka arz etmeye hazırlanıyor. A1 Capital, gücünü yatırımcılarla paylaşarak büyümesini sürdürüyor.

Mevcut 100 milyon TL nominal değerli sermayesini 35 milyon TL artırma ve halka arz etme kararı alan şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) almış olduğu onayla halka arzını gerçekleştirecek ve halka arzdan elde edeceği gelirin tamamını sermaye piyasalarının güçlendirilmesi ve A1 Capital’in kârlılığının daha da yukarı çıkartılması için kullanacak.

“Kârımıza yatırımcılarımızı ortak etmek istiyoruz"

Gerçekleştirecekleri halka arz süreciyle sermaye piyasalarına kaynak sağlamak istediklerini söyleyen A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, “Öncelikle halka arzımızı tamamen sermaye artırımı olarak planladık. Halka arzdan sağlanacak kaynağın tamamı şirketimiz tarafından kullanılacaktır. Biz A1 Capital olarak mevcut durumda sermaye piyasalarımıza 1 milyar TL’nin üzerinde fon sağlamaktayız.

Halka arzdan elde edeceğimiz kaynağın da tamamını yine sermaye piyasalarımıza kaynak sağlamak amacıyla kullanmayı planlamaktayız. Hem A1 Capital’in kârlılığının daha da yukarılara çıkması hem sermaye piyasalarımızın ihtiyaç duyduğu likiditenin temini hem de A1 Capital’in başarılı finansal sonuçlarına yatırımcılarımızı da ortak edebilmek açısından halka arzın çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

“Teknolojik yatırımlarımızla büyümeye devam edeceğiz”

Bir yıl önce yaklaşık 300 milyon TL seviyesinde olan şirket öz kaynaklarının şu an 1 milyar TL’ye yaklaştığını söyleyen Esenpak, “2021’de 109 milyon lira olan kâr rakamımız, 2022’de 571 milyon liraya yükseldi. 2022 yılını çok güzel bir büyüme ile geçirdik. Yurt içi piyasalarda olduğu gibi yurt dışı piyasalarda da müşteri işlemlerine aracılık etme hedefimiz doğrultusunda teknolojik yatırımlarımızla büyümeye devam edeceğiz. 2022 yılında yakaladığımız büyüme başarısını, bu yılın sonunda da devam ettirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1354,53 0,92%
  • ALTIN ONS 1958,64 -0,16%
  • BIST 100 5405,93 0,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 21,5118 1,1154%
  • EURO/TURK LIRASI 23,0201 1,0703%
  • EURO/USD 1,0701 -0,1232%
  • INGILIZ STERLINI 1,24252 -0,09889%
  • JAPON YENI 139,289 -0,209%
  • KANADA DOLARI 1,34154 -0,2235%
  • RUS RUBLESI 81,3325 0,6563%
Günün En Çok Okunanları
Sayfiyelere kaçış hızlandı: Son 3 yıldaki fiyat değişimleri...
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Musa Avsever oldu
GERİ
İLERİ
Sayfiyelere kaçış hızlandı: Son 3 yıldaki fiyat değişimleri...
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
MİT Başkanlığına İbrahim Kalın atandı
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL