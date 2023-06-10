BIST 100'de bu hafta en çok artan 3 hisse (5-9 Haziran 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 10,00 kazançla 5.626,49 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 5.204,48 puanı, en yüksek 5.639,23 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,32 artışla 5.324,05 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 9,94 kazançla 4.764,60 puana, Sanayi Endeksi yüzde 8,46 değer kazancıyla 9.080,93 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 10,69 artışla 5.496,97 puana yükseldi.

Koç Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 28,70 ile Koç Holding oldu. Koç Holding’i yüzde 28,23 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 25,15 ile Pegasus Hava Taşımacılığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,41 ile Kiler Holding, yüzde 6,24 ile Smart Güneş Teknolojileri, yüzde 3,87 ile Girişim Elektrik Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 347 milyar 150 milyon lirayla Sasa Polyester, 262 milyar 719 milyon lirayla Koç Holding ve 244 milyar 122 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.