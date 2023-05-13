BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (8-12 Mayıs 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,97 kazançla 4.795,61 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 4.374,14 puanı, en yüksek 4.982,86 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 14,05 artışla 4.823,77 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,37 kazançla 7.320,81 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,09 yükselişle 4.035,50 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,22 artışla 4.228,70 puana geriledi.

İş Bankası (C) en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,17 ile İş Bankası (C) oldu. İş Bankası (C)’yi yüzde 26,68 ile Koç Holding, yüzde 24,53 ile Garanti BBVA izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,39 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 15,11 ile Yayla Gıda, yüzde 15,06 ile Girişim Elektrik Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 245 milyar 601 milyon lirayla Koç Holding, 220 milyar 127 milyon lirayla Sasa Polyester ve 196 milyar 965 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.