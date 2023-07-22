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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (17-21 Temmuz 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (17-21 Temmuz 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,88 kazançla 6.687,78 puandan tamamladı. Bu hafta en çok yükselen hisse yüzde 42,37 ile Tukaş Gıda olurken, en çok değer kaybı yüzde 13,46 ile Çan2 Termik AŞ'de yaşandı.

22 Temmuz 2023 | 11:37
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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (17-21 Temmuz 2023)

Endeks, hafta içinde en düşük 6.299,57 puanı, en yüksek 6.724,42 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 8,91 kazançla 6.136,31 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 6,01 artışla 7.244,81 puana, Mali Endeks yüzde 1,52 primle 6.266,33 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 3,45 değer kazancıyla 10.555,98 puana yükseldi.

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 42,37 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret oldu. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticareti yüzde 33,38 ile Odaş Elektrik Üretim Sanayi, yüzde 31,49 ile Gen İlaç izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,46 ile Çan2 Termik AŞ, yüzde 9,60 ile Yapı ve Kredi Bankası, yüzde 7,34 ile Hektaş şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 322 milyar 523 milyon lirayla Sasa Polyester, 321 milyar 433 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 308 milyar 568 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
 

 

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