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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (31 Temmuz-1 Ağustos 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (31 Temmuz-1 Ağustos 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 4,72 kazançla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen hisse Smart Güneş Teknolojileri olurken, en çok değer kaybeden Penta Teknoloji oldu.

05 Ağustos 2023 | 12:33
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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (31 Temmuz-1 Ağustos 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,72 kazançla 7.400,57 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.113,31 puanı, en yüksek 7.427,10 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 5,73 kazançla 6.800,97 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,09 artışla 7.864,54 puana, Mali Endeks yüzde 4,30 primle 7.023,82 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 5,01 değer kazancıyla 11.623,80 puana yükseldi.

Smart Güneş Teknolojileri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 39,93 ile Smart Güneş Teknolojileri oldu. Smart Güneş Teknolojilerini, yüzde 39,11 ile İş Yatırım Menkul Değerler, yüzde 31,38 ile Kontrolmatik Teknoloji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,33 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım, yüzde 5,46 ile Bera Holding, yüzde 4,10 ile Vestel Elektronik şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 343 milyar 344 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 338 milyar 576 milyon lirayla Sasa Polyester ve 336 milyar 260 milyon lirayla Koç Holding oldu.​​​​​​​

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