BIST 100 hisselerinin teknik analizi (04.08.2023)

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 38.12 ile Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri ve yüzde 35.54 ile İş Y. Men. Değ. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -14.20 ve yüzde -7.14 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım ve Bera Holding hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 45.34 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 40.71 milyar TL ile Astor Enerji takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5.33 yükselişle 7,222 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 268 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 162.34 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 77.19 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 113.46 seviyesinde. CCI göstergesinin 143.61 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 7,324 ve 7,427 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 7,160 ve 7,098 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.63 baz puan artarak yüzde 29.97 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 15.90 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

24.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 29.75 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 27.28 seviyesinin altına kayması halinde ise 24.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 24.80-20.70

Satım aralığı: 29.75-32.50

Yabancı Payı (%): 48.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.80 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 111.6 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 91.50 seviyesinde bulunurken direnç 123.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 91.50-79.00

Satım aralığı: 123.00-129.00

Yabancı Payı (%): 9.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.

ARÇELİK



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

158.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 138.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 146.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 152.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 138.00-126.00

Satım aralığı: 152.00-172.00

Yabancı Payı (%): 17.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.60 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 8.5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.40 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 8.40-7.70

Satım aralığı: 9.25-9.65

Yabancı Payı (%): 17.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.77 puan arttı.

ENKA İNŞAAT



İZLENMELİ

32.52 - 35.38 aralığında hareket eden hisse 32.74 seviyesinin altında kapanışlarda 30.71 seviyesindeki desteğini test edebilir. 32.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 33.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 32.25-29.50

Satım aralığı: 33.25-35.75

Yabancı Payı (%): 26.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan arttı.

KARDEMİR (D)



DİRENÇTE ZORLANDI

23.12-25.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 23.28 seviyesinin altında kapanışlarda 21.90 seviyesine gerileyebilir. 25.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 25.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 21.90-21.20

Satım aralığı: 23.90-25.50

Yabancı Payı (%): 14.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.40 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 123 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 118.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 138.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 118.00-103.00

Satım aralığı: 138.00-146.00

Yabancı Payı (%): 58.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.

KOZA ALTIN



GÜÇ KAYBEDİYOR

29.14 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 24.60 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 26.72 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 24.60-24.50

Satım aralığı: 28.00-29.75

Yabancı Payı (%): 24.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.

ODAŞ ELEKTRİK



İZLENMELİ

11 - 12.25 aralığında hareket eden hisse 11.31 seviyesinin altında kapanışlarda 9.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.31 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 13.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 9.70-7.90

Satım aralığı: 13.20-13.80

Yabancı Payı (%): 11.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.

SASA POLYESTER



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

61.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 63.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 62.65 seviyesinin altına kayması halinde ise 61.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 61.00-58.50

Satım aralığı: 63.50-65.50

Yabancı Payı (%): 6.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 83.7 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 56.50 seviyesinde bulunurken direnç 105.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 56.50-45.50

Satım aralığı: 105.00-107.00

Yabancı Payı (%): 8.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.41 puan arttı.

T.S.K.B.



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 5.53 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.70 seviyesindeki dirence yönelebilir. 6.23 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.53 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 5.53-4.78

Satım aralığı: 6.70-7.18

Yabancı Payı (%): 19.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 265.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 315.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 295 seviyesinin altındaki kapanışlarda 265.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 265.00-239.00

Satım aralığı: 315.00-327.50

Yabancı Payı (%): 47.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.71 puan arttı.

TÜRK TELEKOM



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

22.38 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 20.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 21.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 21.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 20.90-19.50

Satım aralığı: 21.60-23.50

Yabancı Payı (%): 23.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.87 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI



ATAKTA

12.07 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 11.10 seviyesine yönlendirecektir. 12.07 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 11.10 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 11.10-10.30

Satım aralığı: 12.50-13.00

Yabancı Payı (%): 2.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

ÇİMSA



ALICILAR GÜÇLÜ

173 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 207.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 188.3 seviyesinin altına kayması halinde ise 166.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 166.00-134.00

Satım aralığı: 207.00-232.00

Yabancı Payı (%): 7.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.44 puan azaldı.

MİGROS TİCARET



YÜKSELİŞTE

311.9 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 311.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 337.50 seviyesine yönelebilir. 311.9 seviyesinin altına sarkmalarda ise 267.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 267.50-222.00

Satım aralığı: 337.50-375.00

Yabancı Payı (%): 39.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.





























