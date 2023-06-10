BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.6.2023)

ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Endekste volatilitenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 24.47 ile Koç Holding ve yüzde 22.04 ile Sasa Polyester olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -5.16 ve yüzde -4.99 ile Kiler Holding ve Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 47.18 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 23.22 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 11.98 yükselişle 5,554 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 241 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 95.96 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 73.51 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 124.22 seviyesinde. CCI göstergesinin 158.17 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 5,477 ve 5,401 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 5,612 ve 5,670 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.45 baz puan artarak yüzde 27.89 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 14.15 seviyesinde bulunuyor.



ASELSAN



YÜKSELİŞTE

54.6 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 54.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 60.50 seviyesine yönelebilir. 54.6 seviyesinin altına sarkmalarda ise 45.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 45.50-40.00

Satım aralığı: 60.50-77.00

Yabancı Payı (%) : 22.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.48 puan azaldı.

BERA HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 10.84 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 9.70 seviyesinde bulunurken ilk direnci 12.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.70-9.15

Satım aralığı: 12.70-15.20

Yabancı Payı (%) : 8.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR



ATAKTA

161.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 178.00 seviyesine yönlendirecektir. 161.3 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 148.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 148.00-140.00

Satım aralığı: 178.00-207.00

Yabancı Payı (%) : 41.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.

EGE ENDÜSTRİ



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 4690.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5000 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5445.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4440.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4,440.00-4,435.00

Satım aralığı: 5,445.00-5,925.00

Yabancı Payı (%) : 9.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

FORD OTOSAN



ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 593 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 692.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 692.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 570.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 570.00-475.00

Satım aralığı: 760.00-1,015.00

Yabancı Payı (%) : 36.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.02 puan arttı.

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 64.65 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 55.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 58.9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 55.00-51.50

Satım aralığı: 64.00-65.50

Yabancı Payı (%) : 7.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 261.6 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 287.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 247.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 247.00-228.00

Satım aralığı: 287.50-287.50

Yabancı Payı (%) : 5.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.

İŞ GMYO



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 9.34 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 10.20 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 8.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.60-8.05

Satım aralığı: 10.20-11.80

Yabancı Payı (%) : 11.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

126.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 175.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 149.8 seviyesinin altına kayması halinde ise 126.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 126.00-110.00

Satım aralığı: 175.00-234.00

Yabancı Payı (%) : 7.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.

MİGROS TİCARET



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 176 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 186.2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 193.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 174.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 174.00-173.00

Satım aralığı: 193.00-200.00

Yabancı Payı (%) : 37.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.

PETKİM



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 14.21 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 15.05 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 16.30 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 13.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.40-12.20

Satım aralığı: 16.30-19.50

Yabancı Payı (%) : 9.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI



ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 78.05 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 91.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 91.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda 74.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 74.50-62.00

Satım aralığı: 103.00-141.00

Yabancı Payı (%) : 43.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.63 puan arttı.

TURKCELL



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 34.58 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 36 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 37.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 33.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 33.50-31.75

Satım aralığı: 37.75-42.00

Yabancı Payı (%) : 73.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI



HACİMLİ ÇIKIYOR

171.6 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 171.6 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 189.00 seviyesini test edebilir. 171.6 seviyesinin altına kayması halinde 144.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 144.00-135.00

Satım aralığı: 189.00-196.00

Yabancı Payı (%) : 32.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG



YÜKSELİŞTE

34.64 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 34.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 38.75 seviyesine yönelebilir. 34.64 seviyesinin altına sarkmalarda ise 29.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.25-25.25

Satım aralığı: 38.75-50.50

Yabancı Payı (%) : 17.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.66 puan azaldı.

TÜPRAŞ



YÜKSELİŞTE

77.65 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 77.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 85.00 seviyesine yönelebilir. 77.65 seviyesinin altına sarkmalarda ise 68.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 68.50-63.00

Satım aralığı: 85.00-101.00

Yabancı Payı (%) : 37.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.69 puan azaldı.

VESTEL



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 47.22 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 49.88 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 55.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 43.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 43.00-38.50

Satım aralığı: 55.50-70.00

Yabancı Payı (%) : 4.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.











































