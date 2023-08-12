BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12.08.2023)

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 29.50 ile Anadolu Grubu Holding ve yüzde 29.27 ile Borusan Mannesmann olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -11.44 ve yüzde -10.88 ile Aksa ve Sasa Polyester hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 72.69 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 40.45 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.24 yükselişle 7,714 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 286 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 157.53 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 76.57 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 114.39 seviyesinde. CCI göstergesinin 110.80 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 7,501 ve 7,288 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 7,824 ve 7,934 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.89 baz puan artarak yüzde 31.06 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 17.42 seviyesinde bulunuyor.

AKSA



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 78.55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 67.50 seviyesine doğru gerileyebilir. 78.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 88.20 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 67.50-60.00

Satım aralığı: 84.00-86.00

Yabancı Payı (%) : 20.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.

AKSA ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 38.24 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 38.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 42.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 38.50-35.75

Satım aralığı: 42.00-43.00

Yabancı Payı (%) : 3.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

ASTOR ENERJİ



HACİMLİ ÇIKIYOR

129.3 seviyesinden başlayan 129.3 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 150.15 seviyesini test edebilir. 129.3 seviyesinin altına kayması halinde 104.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 104.00-79.00

Satım aralığı: 143.00-170.00

Yabancı Payı (%) : 5.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.69 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 13.38 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 12.40 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 12.73 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.40-10.90

Satım aralığı: 13.10-14.40

Yabancı Payı (%) : 14.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

42.14 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 39.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 41.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 42.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.25-37.75

Satım aralığı: 42.50-42.50

Yabancı Payı (%) : 19.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

GARANTİ BANKASI



ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 46.24 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 55.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 55.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 43.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 43.00-36.00

Satım aralığı: 64.00-66.00

Yabancı Payı (%) : 8.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.11 puan arttı.

HEKTAŞ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 29 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 30.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 28.25-27.75

Satım aralığı: 30.25-30.75

Yabancı Payı (%) : 18.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 15.88 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 17.3 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 18.80 seviyesine yönelebilir. 17.3 seviyesinin altında kapanışlarda 15.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.20-14.10

Satım aralığı: 18.80-19.00

Yabancı Payı (%) : 37.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

60.85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 54.76 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 58.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 59.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 57.50-53.00

Satım aralığı: 59.50-63.50

Yabancı Payı (%) : 21.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

OYAK ÇİMENTO



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 65.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 63.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 57.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 63.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 69.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 57.00-49.00

Satım aralığı: 69.50-74.00

Yabancı Payı (%) : 3.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

PEGASUS



YÜKSELİŞTE

956 seviyesinden başlayan 1,050.00 hacimli yükseliş seyrinde. 956 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1050.00 seviyesine yönelebilir. 956 seviyesinin altına sarkmalarda ise 815.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 815.00-685.00

Satım aralığı: 1,050.00-1,140.00

Yabancı Payı (%) : 27.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.32 puan arttı.

ŞİŞE CAM



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 51.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 50.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 53.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 50.50-46.75

Satım aralığı: 53.00-56.00

Yabancı Payı (%) : 20.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.

ŞOK MARKETLER TİCARET



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 44.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 55.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 50.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 44.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 44.00-37.25

Satım aralığı: 55.50-59.00

Yabancı Payı (%) : 34.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.75 puan azaldı.

T. HALK BANKASI



İZLENMELİ

13.66 - 15.33 aralığında hareket eden hisse 14.07 seviyesinin altında kapanışlarda 13.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.07 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 14.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.70-13.30

Satım aralığı: 14.30-14.50

Yabancı Payı (%) : 2.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 111.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 121.1 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 131.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 112.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 112.00-100.00

Satım aralığı: 131.00-134.00

Yabancı Payı (%) : 39.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.60 puan arttı.

DOĞUŞ OTOMOTİV



ALICILAR GÜÇLÜ

254.7 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 292.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 274 seviyesinin altına kayması halinde ise 245.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 245.00-197.00

Satım aralığı: 292.50-340.00

Yabancı Payı (%) : 22.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ



İZLENMELİ

87.8 - 98.8 aralığında hareket eden hisse 96.05 seviyesinin altında kapanışlarda 90.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 96.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 99.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 90.50-72.00

Satım aralığı: 99.00-120.00

Yabancı Payı (%) : 8.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.





