BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.6.2023)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR



Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 24.19 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 16.46 ile Europen Endüstri olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -15.33 ve yüzde -11.07 ile Sasa Polyester ve Koza Altın hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 48.77 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 22.54 milyar TL ile Sasa Polyester takip etti. Endeksin düşüşünde Holding ve Holding sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.68 azalışla 5,475 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 232 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 81.21 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 63.98 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 112.04 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 5,539 ve 5,602 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 5,440 ve 5,404 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.49 baz puan artarak yüzde 28.42 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 15.14 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU EFES



GÜÇ KAYBEDİYOR

69 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 62.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 64.8 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 62.00-60.50

Satım aralığı: 69.00-75.50

Yabancı Payı (%) : 61.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.06 puan arttı.

AKBANK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 17.74 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 20.70 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 16.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.80-15.00

Satım aralığı: 20.70-25.50

Yabancı Payı (%) : 42.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.78 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG



DÜŞÜŞTE

79.9 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 72 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 78.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 67.50-64.00

Satım aralığı: 78.00-80.00

Yabancı Payı (%) : 9.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.

ARÇELİK



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 111.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 103.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 123.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 103.00-96.50

Satım aralığı: 123.00-146.00

Yabancı Payı (%) : 14.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.39 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO



DÜŞÜŞTE

8.13 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 7.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 7.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 7.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.60-6.60

Satım aralığı: 7.50-7.80

Yabancı Payı (%) : 14.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

ENKA İNŞAAT



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 27.98 seviyesinin altındaki kapanışlar, 25.48 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 27.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 30.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 26.75-26.25

Satım aralığı: 30.00-33.00

Yabancı Payı (%) : 26.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.48 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.105.5 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 88.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 113.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 88.00-83.50

Satım aralığı: 113.00-122.00

Yabancı Payı (%) : 57.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.19 puan arttı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 76.2 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 88.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 70.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 70.00-68.00

Satım aralığı: 88.50-96.50

Yabancı Payı (%) : 8.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.53 puan azaldı.

KOZA ALTIN



DÜŞÜŞTE

25.62 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 22.18 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 22.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 23.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 19.80-19.00

Satım aralığı: 23.40-23.60

Yabancı Payı (%) : 24.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.

ODAŞ ELEKTRİK



GÜÇ KAYBEDİYOR

7.09 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 6.38 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 6.52 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.38-6.20

Satım aralığı: 6.68-6.75

Yabancı Payı (%) : 10.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 44.42 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 43.98 seviyesinin altındaki kapanışlarda 39.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 43.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 47.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.75-39.75

Satım aralığı: 47.00-50.00

Yabancı Payı (%) : 43.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.69 puan arttı.

SASA POLYESTER



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 55.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 47.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 55.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 60.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 47.00-45.00

Satım aralığı: 60.50-63.50

Yabancı Payı (%) : 6.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.73 puan arttı.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ



İZLENMELİ

71.75 - 79.45 aralığında hareket eden hisse 76 seviyesinin altında kapanışlarda 74.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 77.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 74.50-70.50

Satım aralığı: 77.00-80.00

Yabancı Payı (%) : 7.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

TOFAŞ OTO. FAB.



GÜÇ KAYBEDİYOR

235.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 210.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 224 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 210.00-204.00

Satım aralığı:240.00-250.00

Yabancı Payı (%) : 39.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.68 puan arttı.

T.S.K.B.



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 4.55 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.14 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.38 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.14-4.12

Satım aralığı: 4.62-4.86

Yabancı Payı (%) : 17.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.

TÜRK TELEKOM



SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 20.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 19.49 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 19.49 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 22.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.80-16.60

Satım aralığı: 22.10-24.80

Yabancı Payı (%) : 26.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.38 puan arttı.

VAKIFLAR BANKASI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

10.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 9.55 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.19 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.55-9.15

Satım aralığı: 10.70-10.70

Yabancı Payı (%) : 2.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.











































