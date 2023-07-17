BIST 100 hisselerinin teknik analizi (17.07.2023)

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR



BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 24.47 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 22.21 ile Akbank olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -31.06 ve yüzde -9.73 ile Çan2 Termik ve Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 38.73 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 32.22 milyar TL ile Astor Enerji takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.05 yükselişle 6,438 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 246 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 121.06 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 79.09 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 115.31 seviyesinde. CCI göstergesinin 106.12 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde 6,379 ve 6,320 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 6,471 ve 6,505 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0 baz puan artarak yüzde 29.37 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 10.87 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 24.76 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 20.50 seviyesinde bulunurken direnç 28.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 20.50-18.00

Satım aralığı: 28.50-28.75

Yabancı Payı (%) : 46.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.23 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 80.15 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 88.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 76.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 76.50-67.50

Satım aralığı: 88.50-93.00

Yabancı Payı (%) : 9.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.

ARÇELİK



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 140.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 154.7 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 173.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 128.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 128.00-110.00

Satım aralığı: 173.00-180.00

Yabancı Payı (%) : 16.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 8.71 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.55 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.24 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.55-6.98

Satım aralığı: 9.00-9.05

Yabancı Payı (%) : 15.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.

ENERJİSA ENERJİ



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 34.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 43.75 seviyesindeki dirence yönelebilir. 40.18 seviyesinin altındaki kapanışlarda 34.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 34.50-31.25

Satım aralığı: 43.75-44.25

Yabancı Payı (%) : 38.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.70 puan azaldı.

ENKA İNŞAAT



İZLENMELİ

31.06 - 32.8 aralığında hareket eden hisse 31.84 seviyesinin altında kapanışlarda 29.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 31.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 33.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.25-27.25

Satım aralığı: 33.75-34.25

Yabancı Payı (%) : 27.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

KOÇ HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 108.6 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 118.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 104.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 104.00-92.50

Satım aralığı: 118.00-126.00

Yabancı Payı (%) : 58.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.

KOZA ALTIN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 26.7611747430261 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 30.25 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 24.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 24.50-21.60

Satım aralığı: 30.25-30.75

Yabancı Payı (%) : 24.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

KARDEMİR (D)



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 24.72 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 22.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 24.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.10-18.90

Satım aralığı: 24.60-27.00

Yabancı Payı (%) : 12.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.52 puan azaldı.

ODAŞ ELEKTRİK



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 7.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.33 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 8.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.33-6.48

Satım aralığı: 8.75-8.85

Yabancı Payı (%) : 10.67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG



ATAKTA

52.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 56.50 seviyesine yönlendirecektir. 52.5 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 46.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 46.00-42.00

Satım aralığı: 56.50-57.50

Yabancı Payı (%) : 44.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.93 puan arttı.

SASA POLYESTER



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 58.7 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 57.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 63.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 57.00-53.00

Satım aralığı: 63.50-65.00

Yabancı Payı (%) : 6.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 86.3 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 95.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 80.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 80.00-73.00

Satım aralığı: 95.50-96.00

Yabancı Payı (%) : 6.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.



DİRENÇTE ZORLANDI

245-262.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 256.2 seviyesinin altında kapanışlarda 240.00 seviyesine gerileyebilir. 270.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 270.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 240.00-216.00

Satım aralığı: 270.00-285.00

Yabancı Payı (%) : 43.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.82 puan arttı.

T.S.K.B.



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 4.98 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 5.21 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.68 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.68 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.68-4.30

Satım aralığı: 5.68-5.70

Yabancı Payı (%) : 19.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.

TÜRK TELEKOM



SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 23.28 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 21.96 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 21.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 23.60 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 20.50-17.50

Satım aralığı: 23.60-25.75

Yabancı Payı (%) : 26.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.59 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 10.43 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 11.18 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 11.80 seviyesine yönelebilir. 11.18 seviyesinin altında kapanışlarda 10.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.20-9.50

Satım aralığı: 11.80-12.00

Yabancı Payı (%) : 2.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.





