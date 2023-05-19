BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.5.2023)

ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR

Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 29.03 ile Kiler Holding ve yüzde 20.90 ile Pasifik GYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -23.55 ve yüzde -21.08 ile İş Bankası (C) ve Yapı ve Kredi Bank. hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 32.04 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 22.01 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 7.14 azalışla 4,502 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 228 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 67.08 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 41.42 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.90 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 4,638 ve 4,774 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 4,427 ve 4,353 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.07 baz puan azalarak yüzde 28.80 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 8.63 seviyesinde bulunuyor.

ASELSAN



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 44.14 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 42.18 seviyesinin altındaki kapanışlarda 39.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 42.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 44.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 39.50-37.00

Satım aralığı: 44.25-50.00

Yabancı Payı (%): 25.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.03 puan azaldı.

BERA HOLDİNG



GÜÇ KAYBEDİYOR

9.35 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.95 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 8.84 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 7.95-7.65

Satım aralığı: 9.85-11.30

Yabancı Payı (%): 8.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.93 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 141.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 101.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 141.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 176.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 101.00-67.50

Satım aralığı: 176.00-212.00

Yabancı Payı (%): 44.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.17 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ



DİRENÇTE ZORLANDI

4022.6-4546 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4205.9 seviyesinin altında kapanışlarda 4070.00 seviyesine gerileyebilir. 4335.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4335.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 4,070.00-3,995.00

Satım aralığı: 4,335.00-4,560.00

Yabancı Payı (%): 8.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.

ENERJİSA ENERJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 27.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 28.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 26.50-25.25

Satım aralığı: 28.50-29.00

Yabancı Payı (%): 34.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.38 puan arttı.

FORD OTOSAN



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 540.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 504.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 572.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 530.00-510.00

Satım aralığı: 545.00-575.00

Yabancı Payı (%): 37.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ



ALICILAR GÜÇLÜ

44.78 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 59.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 52.95 seviyesinin altına kayması halinde ise 44.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 44.75-42.00

Satım aralığı: 59.00-66.00

Yabancı Payı (%): 8.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.51 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 239.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 229.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 218.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 229.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 238.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 218.00-217.00

Satım aralığı: 238.00-246.00

Yabancı Payı (%): 5.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.

İŞ GMYO



DÜŞÜŞTE

9.21 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 7.66 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 7.66 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 8.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 6.85-6.78

Satım aralığı: 8.35-9.25

Yabancı Payı (%): 11.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.32 puan azaldı.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

118.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 101.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 111.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 121.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 101.00-98.50

Satım aralığı: 121.00-137.00

Yabancı Payı (%): 7.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

MİGROS TİCARET



DÜŞÜŞTE

199 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 172.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 172.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 185.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 153.00-135.00

Satım aralığı: 185.00-194.00

Yabancı Payı (%): 38.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.

PETKİM



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

13.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 12.59 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 12.10-11.50

Satım aralığı: 12.90-14.10

Yabancı Payı (%): 9.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.58 puan arttı.

PEGASUS



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 423 seviyesinin altındaki kapanışlarda 407.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 442.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 407.50-400.00

Satım aralığı: 442.50-470.00

Yabancı Payı (%): 26.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.03 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 67 seviyesinin altındaki kapanışlarda 64.50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 67 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 71.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 64.50-62.50

Satım aralığı: 71.00-76.00

Yabancı Payı (%): 43.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.44 puan azaldı.

TURKCELL



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 32.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 30.75 seviyesine doğru gerileyebilir. 32.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 33.75 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 30.75-28.25

Satım aralığı: 33.75-35.25

Yabancı Payı (%): 74.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.46 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 138.8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 131.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 132.6 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 131.00-130.00

Satım aralığı: 133.00-133.00

Yabancı Payı (%): 32.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG



GÜÇ KAYBEDİYOR

28.22 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 25.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 26.8 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 25.50-24.20

Satım aralığı: 28.00-31.00

Yabancı Payı (%): 19.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.





