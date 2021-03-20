ENDEKSTE HAREKET YATAY

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 18.57 ile Logo Yazılım ve yüzde 18.11 ile Ford Otosan olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 11.33 ve yüzde 9.36 ile Bera Holding ve Alcatel Lucent Teletaş hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 9.63 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 5.25 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti.

Endeksin düşüşünde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.36 azalışla 1,551 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 207 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 22.63 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

Endeksin 7 günlük ortalamasının altında olması satış baskısı yaratabilir. RSI göstergesi 53.78 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 101.45 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,568 ve 1,584 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,541 ve 1,532 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.02 baz puan artarak yüzde 45.02 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 16.04 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 6.24 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 6.18 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.00-5.75

Satım aralığı: 6.18-6.53

Yabancı Payı (%) : 57.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.38 puan azaldı.

ARÇELİK

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.37.08 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 34.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 36.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 34.25-32.00

Satım aralığı: 36.25-37.50

Yabancı Payı (%) : 60.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇTE ZORLANDI

3.4-3.57 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 3.42 seviyesinin altında kapanışlarda 3.20 seviyesine gerileyebilir. 3.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.52 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.36-3.22

Satım aralığı: 3.52-3.85

Yabancı Payı (%) : 29.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.89 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 2.17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.06 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 2.33 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.06-1.84

Satım aralığı: 2.33-2.42

Yabancı Payı (%) : 30.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.82 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

İZLENMELİ

16.5 – 17.08 aralığında hareket eden hisse 16.8 seviyesinin altında kapanışlarda 15.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 17.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.70-15.20

Satım aralığı: 17.90-18.50

Yabancı Payı (%) : 31.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.04 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.85-8.55

Satım aralığı: 9.25-9.55

Yabancı Payı (%) : 56.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 81.7 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 70.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 79.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 70.00-67.50

Satım aralığı: 79.00-81.50

Yabancı Payı (%) : 8.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 5.73 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.13 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.75-5.48

Satım aralığı: 6.13-6.28

Yabancı Payı (%) : 38.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.00 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

İZLENMELİ

7.45 – 7.85 aralığında hareket eden hisse 7.59 seviyesinin altında kapanışlarda 7.15 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.59 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.15-6.95

Satım aralığı: 8.05-8.35

Yabancı Payı (%) : 28.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.20 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

İZLENMELİ

23 – 25.48 aralığında hareket eden hisse 23.78 seviyesinin altında kapanışlarda 22.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 23.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 24.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.90-22.20

Satım aralığı: 24.30-24.75

Yabancı Payı (%) : 70.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

KOZA ALTIN

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 128.6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 119.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 123.9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 119.00-112.00

Satım aralığı: 130.00-133.00

Yabancı Payı (%) : 23.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 15.9 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 14.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 16.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.00-13.20

Satım aralığı: 16.60-17.50

Yabancı Payı (%) : 34.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.95 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 40.56 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 38.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 39.28 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 38.25-36.50

Satım aralığı: 40.25-43.30

Yabancı Payı (%) : 37.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.59 puan azaldı.

PEGASUS

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 83.65 seviyesinin altındaki kapanışlarda 76.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 88.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 76.50-74.50

Satım aralığı: 88.50-91.50

Yabancı Payı (%) : 36.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.64 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 10.68 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 10.10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 10.42 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.10-9.75

Satım aralığı: 10.70-11.25

Yabancı Payı (%) : 63.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.33 puan azaldı.

TÜPRAŞ

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.108.2 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 93.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 108.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 93.50-84.00

Satım aralığı: 108.00-114.00

Yabancı Payı (%) : 44.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.56 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 13.94 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 14.70 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.50-12.00

Satım aralığı: 14.70-14.90

Yabancı Payı (%) : 35.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.00 puan azaldı.