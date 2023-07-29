BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.07.2023)

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 44.95 ile GSD Holding ve yüzde 29.22 ile İpek Doğal Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -15.64 ve yüzde -6.76 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım ve Girişim Elektrik Sanayi hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 50.45 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 37.14 milyar TL ile Astor Enerji takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5.67 yükselişle 7,067 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 262 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 144.15 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 78.49 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 111.44 seviyesinde. CCI göstergesinin 164.22 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde 6,954 ve 6,840 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 7,139 ve 7,210 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.19 baz puan azalarak yüzde 29.35 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 15.54 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU EFES



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 87.05 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 100.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 81.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 81.50-70.00

Satım aralığı: 100.00-106.00

Yabancı Payı (%) : 60.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

ASELSAN



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

67.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 80.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 74.65 seviyesinin altına kayması halinde ise 67.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 67.00-56.00

Satım aralığı: 80.50-89.00

Yabancı Payı (%) 24.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 191.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 217.2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 234.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 192.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 192.00-168.00

Satım aralığı: 234.00-247.00

Yabancı Payı (%) : 45.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

DOĞUŞ OTOMOTİV



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

246.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 213.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 237.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 262.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 213.00-171.00

Satım aralığı: 262.50-295.00

Yabancı Payı (%) : 22.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.80 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

6318 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5800.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6110.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6365.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5,800.00-5,110.00

Satım aralığı: 6,365.00-6,925.00

Yabancı Payı (%) : 10.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.87 puan arttı.

FORD OTOSAN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 877 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 850.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1030.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 850.00-715.00

Satım aralığı: 1,030.00-1,130.00

Yabancı Payı (%) : 41.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan arttı.

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 86.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 76.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 102.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 76.50-64.00

Satım aralığı: 102.00-102.00

Yabancı Payı (%) : 8.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 290.5 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 314.5 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 327.50 seviyesine yönelebilir. 314.5 seviyesinin altında kapanışlarda 292.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 292.50-270.00

Satım aralığı: 327.50-340.00

Yabancı Payı (%) : 8.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 190.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 179.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 211.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 179.00-152.00

Satım aralığı: 211.00-224.00

Yabancı Payı (%) : 7.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.

PETKİM



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 15.93 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 17.57 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 19.50 seviyesine yönelebilir. 17.57 seviyesinin altında kapanışlarda 16.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.30-14.90

Satım aralığı: 19.50-19.90

Yabancı Payı (%) : 11.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 43.66 seviyesinin altındaki kapanışlarda 41.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 45.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 41.50-36.00

Satım aralığı: 45.75-50.00

Yabancı Payı (%) : 20.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan arttı.

TURKCELL



ATAKTA

52.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 58.00 seviyesine yönlendirecektir. 52.2 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 43.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 43.50-38.00

Satım aralığı: 58.00-59.50

Yabancı Payı (%) : 73.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.

TÜPRAŞ



ALICILAR GÜÇLÜ

90.8 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 105.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 98.9 seviyesinin altına kayması halinde ise 90.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 90.00-78.50

Satım aralığı: 105.00-113.00

Yabancı Payı (%) : 38.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 215.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 235 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 248.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 218.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 218.00-184.00

Satım aralığı: 248.00-277.50

Yabancı Payı (%) : 34.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.39 puan azaldı.

VESTEL



ALICILAR GÜÇLÜ

56.6 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 64.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 61.65 seviyesinin altına kayması halinde ise 59.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 59.00-51.00

Satım aralığı: 64.50-71.00

Yabancı Payı (%) : 5.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

40.75 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 51.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 46.18 seviyesinin altına kayması halinde ise 40.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 40.75-34.50

Satım aralığı: 51.50-54.00

Yabancı Payı (%) : 39.67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 50.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 63.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 57.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 50.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 50.50-44.75

Satım aralığı: 63.50-65.50

Yabancı Payı (%) : 44.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.70 puan azaldı.







