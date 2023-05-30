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Borsa bankacılık hisseleri öncülüğünde güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,51 artışla 4.840,44 puandan başladı.

30 Mayıs 2023 | 10:09
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Borsa bankacılık hisseleri öncülüğünde güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,88 puan ve yüzde 1,51 değer kazanarak 4.840,44 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,73 ve holding endeksi yüzde 1,42 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 4,10 değer kazanarak günü 4.768,56 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin belirsizliklerin risk iştahını törpülemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu ihtimalin, piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini ifade etti.

Öte yandan, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yurt içinde ise yeni ekonomi yönetimine ilişkin ipuçları yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.860 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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