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Borsa güne artışla başladı (06.07.2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 artışla rekor seviye olan 6.135,31 puandan başladı.

06 Temmuz 2023 | 10:09
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Borsa güne artışla başladı (06.07.2023)

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,55 puan ve yüzde 0,47 artışla günü 6.135,31 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,08 ile inşaat oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,71 artışla günü 6.106,76 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrin sürdüğünü ifade ederek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarından alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin haziran toplantısında politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana olduğunun anlaşıldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.200 ve 6.300 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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