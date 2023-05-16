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Borsa güne düşüşle başladı (16.05.2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,12 azalışla 4.405,99 puandan başladı.

16 Mayıs 2023 | 10:06
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Borsa güne düşüşle başladı (16.05.2023)

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,22 puan ve yüzde 2,12 değer kaybederek 4.405,99 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 8,01 ve holding endeksi yüzde 1,99 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile ulaştırma, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 6,14 değer kaybederek günü 4.501,21 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Borç limitine ilişkin salı günü Kongre liderleriyle bir kez daha görüşmesi beklenen ABD Başkanı Joe Biden, görüşmelere ilişkin iyimser bir tablo çizerken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, bugünkü görüşme öncesi yaptığı açıklamalarda, görüşmelere ilişkin "Hala birbirimizden çok uzakta olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında Almanya'da ZEW beklentiler endeksi, Avro Bölgesi'nde 1. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.250 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

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