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Borsa günü rekorlarla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,69 artışla günü 5.732,86 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 5.749,66 puana taşıdı.

26 Haziran 2023 | 18:34
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Borsa günü rekorlarla kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 150,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 75 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,79 ve holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,92 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerle negatif seyrettiğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

Yarın yarım gün işlem yapılacak

Yarın arife günü olması nedeniyle piyasaların yarım gün işleme açık olacağını, haftanın geri kalanında ise Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.800 seviyesinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Arife günü 3,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları yarın saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ile 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

 

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