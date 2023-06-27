ARA
Bist 100
5759,11
0,46%
Bist 100
Dolar/TL
26,043
0,4912%
Dolar/TL
Euro/TL
28,521
0,5382%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0952
0,3942%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1606,16
0,41%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa haftanın son işlem gününe düşüşle başladı

Borsa haftanın son işlem gününe düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 düşüşle 5.725,06 puandan başladı.

27 Haziran 2023 | 10:09
0
Borsa haftanın son işlem gününe düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,80 puan azalışla ve yüzde 0,14 değer kaybederek 5.725,06 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,08 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41'le menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 1,24'le madencilik oldu.

Dün yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 2,69 değer kazancıyla günü 5.732,86 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.749,66 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Dünya genelinde makroekonomik verilerden alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ve yatırımcıların aynı zamanda merkez bankası yetkililerinin açıklamalarını da yakından takip ettiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.850 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.700 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün arife günü olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar yarım gün işleme açık olacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1606,16 0,41%
  • ALTIN ONS 1918,42 -0,25%
  • BIST 100 5759,11 0,46%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,043 0,4912%
  • EURO/TURK LIRASI 28,521 0,5382%
  • EURO/USD 1,0952 0,3942%
  • INGILIZ STERLINI 1,27407 0,20961%
  • JAPON YENI 143,953 0,313%
  • KANADA DOLARI 1,31677 0,08741%
  • RUS RUBLESI 85,475 1,2617%
Günün En Çok Okunanları
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Opel'in logosu değişiyor... İşte yeni logo
Opel'in logosu değişiyor... İşte yeni logo
Yabancıların en çok yatırım yaptıkları şehirler
Yabancıların en çok yatırım yaptıkları şehirler
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Bankayı uyarmasına rağmen 3 dakikada 30 bin TL'den oldu, soluğu mahkemede aldı
Bankayı uyarmasına rağmen 3 dakikada 30 bin TL'den oldu, soluğu mahkemede aldı
Bayramda Marmara için yağış uyarısı geldi
Bayramda Marmara için yağış uyarısı geldi
TOKİ, İstanbul dahil 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
GERİ
İLERİ
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Opel'in logosu değişiyor... İşte yeni logo
Yabancıların en çok yatırım yaptıkları şehirler
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Opel'in logosu değişiyor... İşte yeni logo
Yabancıların en çok yatırım yaptıkları şehirler
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Bankayı uyarmasına rağmen 3 dakikada 30 bin TL'den oldu, soluğu mahkemede aldı
Yabancıların en çok yatırım yaptıkları şehirler
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Bankayı uyarmasına rağmen 3 dakikada 30 bin TL'den oldu, soluğu mahkemede aldı
Bayramda Marmara için yağış uyarısı geldi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL