ARA
Bist 100
5972,64
3,71%
Bist 100
Dolar/TL
26,0789
1,1496%
Dolar/TL
Euro/TL
28,3985
-0,3271%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,089
-0,219%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1604,22
-0,24%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsa haftaya rekorla başladı (03.08.2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,88 artışla rekor seviye olan 5.867,23 puandan başladı.

03 Temmuz 2023 | 10:12
Son Güncellenme: 03 Temmuz 2023 | 10:40
0
Borsa haftaya rekorla başladı (03.08.2023)

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,12 puan artışla ve yüzde 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,62'yle ulaştırma oldu.

Salı günü yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla günü 5.759,11 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.766,58 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.900 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1604,22 -0,24%
  • ALTIN ONS 1913,4 -0,34%
  • BIST 100 5972,64 3,71%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,0789 1,1496%
  • EURO/TURK LIRASI 28,3985 -0,3271%
  • EURO/USD 1,089 -0,219%
  • INGILIZ STERLINI 1,2674 -0,17328%
  • JAPON YENI 144,673 0,256%
  • KANADA DOLARI 1,32646 0,10641%
  • RUS RUBLESI 89,195 0,4154%
Günün En Çok Okunanları
Yeraltındaki Pamukkale: Ziyaretçi sayısı artıyor
Bu bayramda kendi rekorlarını kıran 2 havalimanı
Bu bayramda kendi rekorlarını kıran 2 havalimanı
Kozmetik sektöründe yeni girişim
Kozmetik sektöründe yeni girişim
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurusu için son gün
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurusu için son gün
Bakan Özhaseki: 4 kırmızı çizgimiz var
Bakan Özhaseki: 4 kırmızı çizgimiz var
Haziran ayı dış ticaret rakamları açıklandı
Haziran ayı dış ticaret rakamları açıklandı
Touchapp 200 milyon TL yatırım yapacak
Touchapp 200 milyon TL yatırım yapacak
Maske çıktı, kozmetiğe ayrılan bütçe katlandı
GERİ
İLERİ
Yeraltındaki Pamukkale: Ziyaretçi sayısı artıyor
Bu bayramda kendi rekorlarını kıran 2 havalimanı
Kozmetik sektöründe yeni girişim
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurusu için son gün
Bakan Özhaseki: 4 kırmızı çizgimiz var
Bu bayramda kendi rekorlarını kıran 2 havalimanı
Kozmetik sektöründe yeni girişim
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurusu için son gün
Bakan Özhaseki: 4 kırmızı çizgimiz var
Haziran ayı dış ticaret rakamları açıklandı
Kozmetik sektöründe yeni girişim
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurusu için son gün
Bakan Özhaseki: 4 kırmızı çizgimiz var
Haziran ayı dış ticaret rakamları açıklandı
Touchapp 200 milyon TL yatırım yapacak
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL