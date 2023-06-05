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Borsa haftaya yükselişle başladı (05.06.2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,31 artışla 5.233,23 puandan başladı.

05 Haziran 2023 | 10:10
Son Güncellenme: 05 Haziran 2023 | 14:11
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Borsa haftaya yükselişle başladı (05.06.2023)

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 118,26 puan ve yüzde 2,31 değer kazanarak 5.233,23 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,57 ve holding endeksi yüzde 2,14 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,13 değer kazanarak günü 5.114,97 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yeni haftaya pozitif başlandığını ifade etti.

ABD'de borç limiti krizinin arkada kalmasının ardından açıklanan makroekonomik verilerdeki sinyaller piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 339 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,4'ten yüzde 3,7'ye yükseldi. Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, istihdamın beklentilerin üzerinde artmasına karşın işsizlik oranındaki artışla birlikte ücretlerdeki yükselişin yumuşamasıyla Fed'in gelecek hafta faiz artırımlarına ara verebileceği öngörüsünün güçlendiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek hafta yüzde 78 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini dün Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek, "Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır." dedi. Konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile birlikte Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 ve 5.400 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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