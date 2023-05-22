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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,69 artışla 4.532,60 puandan başladı.

22 Mayıs 2023 | 10:05
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Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,87 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 4.532,60 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,33 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,03 ile sigorta ve spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,43 değer kaybederek günü 4.501,73 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişelerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Geçen hafta cuma günü müzakerelerin yeniden açmaza girmesiyle risk algısı güçlense de hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin bugün için tekrar görüşmek üzere anlaştığı yönündeki haber akışı risk algısını törpülüyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamalarında Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği sinyali vermesi, pay piyasalarındaki satış baskısını sınırladı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verileri ile birlikte ABD'nin borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 ve 4.400 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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