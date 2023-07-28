Borsa İstanbul’da gong Fuzul GYO için çaldı

Fuzul GYO, bugün gerçekleşen gong töreni ile borsada işlem görmeye başladı. Yurt içinde büyük ilgi gören, bugüne kadar halka arz olan GYO şirketleri arasında en yüksek bireysel katılımcı sayısına ulaşan Fuzul GYO , yıldız pazarda işlem görmeye başlayacak.

Fuzul GYO’un halka arzı nedeniyle Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Fuzul GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, Fuzul GYO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, konsorsiyum liderleri Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin, İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cenk Ulukartal ve Fuzul Holding ailesinin temsilcileri katılım sağladı.

“GYO’ların en yüksek bireysel katılımcı sayısına ulaşan ilk halka arzı”

Gong töreninde konuşan Fuzul GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, “Fuzul GYO’nun Borsa İstanbul ailesine katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Fuzul GYO paylarının bugün itibariyle yıldız pazarda işlem görmeye başlayacağını bilmek ayrıca gurur verici. Çok başarılı bir halka arz süreci geçirdik. Türkiye’de GYO şirketleri arasında en yüksek bireysel katılımcı sayısına ulaşan ilk şirket olduk. Fuzul GYO’nun kalitesini, ülkemiz için yarattığımız değerleri, ilkelerimizi, finansal gücümüzü ve büyümemizi her dönemde destekleyen öz sermayemizi yatırımcılarımıza doğru şekilde aktardığımızı düşünüyorum. Yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi bir anlamda bize gösterilen güvenin teyidi. Bu güvene layık olmak için aynı motivasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Törende bir konuşma yapan Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise ‘‘Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın Borsamızda işlem görmeye başlaması vesilesiyle düzenlenen halka arz törenine, Borsamıza hoş geldiniz. Şirketimiz, inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başladığı günden bu yana sayısız konut ve ofis inşa etmiştir. Aldığı stratejik bir kararla gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşerek, halka arzını gerçekleştirmiş ve Borsamızda işlem görmeye başlamıştır. Bu stratejik karardan dolayı şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Böylece kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atmıştır. Bu önemli adım ile doğrudan gayrimenkul almak yerine, gayrimenkul sektörüne sermaye piyasası aracılığı ile yatırım yapmayı tercih eden 1,3 milyon yeni ortağa sahip olmuştur. Yeni ortaklarının sorumluluğu, şirketin kurumsal yönetim standartlarını en iyi şekilde uygulamasına katkı sağlayacaktır. Borsa İstanbul olarak halka arz sonrasında da kurumsallaşma açısından da şirketlerimizin yanındayız ve onlara destek olmaya devam ediyoruz. Fuzul GYO 818 milyon TL halka arz tutarı ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arzında emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Fuzul GYO’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.’’ şeklinde konuştu.