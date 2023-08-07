ARA
Bist 100
7470,1
0,94%
Bist 100
Dolar/TL
27,0097
0,1602%
Dolar/TL
Euro/TL
29,7075
0,5715%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0999
-0,0972%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1681,04
-0,2%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa İstanbul, iki yeni endeks daha hesaplayacak

Borsa İstanbul, iki yeni endeks daha hesaplayacak

Borsa İstanbul, "BIST Geri Alım Endeksi" ve "BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10" adlı iki yeni endeksin 15 Ağustos itibarıyla hesaplanmaya başlanacağını bildirdi.

07 Ağustos 2023 | 15:22
0
Borsa İstanbul, iki yeni endeks daha hesaplayacak

Borsa İstanbul'un internet sitesinde, "BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinde Yapılan Değişiklikler Hakkındaki Duyuru" başlıklı duyuru paylaşıldı.

Duyuruda, payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" adlı şablonla yaptıkları bildirimlerdeki verilerden, halihazırda devam eden bir geri alım programı olan, programın kapsamında sermayesinin en az yüzde 0,1'ini temsil eden sayıda payı geri almış olan ve değerleme gününden geriye doğru son 12 ayda fiilen pay geri alımı gerçekleştirmiş olan şirketlerin paylarından "BIST Geri Alım Endeksi" oluşturulmasına karar verildiği belirtildi.

Piyasa ihtiyaçları gözetilerek BIST Temettü 25 Endeksi'nin yüzde 10 ağırlık sınırlamalı versiyonu olan "BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10" endeksinin de hesaplanmaya başlanacağı ve BIST Temettü 25 Endeksi'nin yayım sıklığının saniyede 1 olarak değiştirileceği aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"BIST Pay endekslerinin, şu anda sadece gün sonunda bir kez hesaplanıp yayımlanmakta olan getiri versiyonlarının, gün içinde fiyat versiyonlarıyla aynı sıklıkta hesaplanıp yayımlanmasına, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde, dönemsel değerlemelerde gerekli kriterleri sağlayamayan şirketlere kriterleri sağlamaları için bir endeks dönemi daha süre tanınmasına ilişkin mevcut hükümlerin, daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmesine, daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla 5.2.f.iii ve 7.2 maddelerinde değişiklik yapılmasına, BIST Temettü endeksleri dönemsel değerlemelerinde, mali dönemini değiştiren bazı şirketlerin ortaya çıkan kısa süreli kıst hesap dönemleri için temettü ödemediği ancak bunun şirketin uzun dönemli temettü ödeme alışkanlıklarını değiştirmediği görülebildiğinden, bu tür şirketlerin endeks dışında kalmasını önlemek amacıyla, 6.11.b maddesine, 'Mali dönemini değiştiren şirketlerde ortaya çıkan 6 ay veya daha kısa süreli kıst hesap dönemleri, söz konusu 'son 3 mali yıl' kriteri açısından 'mali yıl' olarak dikkate alınmayabilir.' cümlesinin eklenmesine, 6.15 maddesinde adı geçen yönetmeliğin adının, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine uygun olarak değiştirilmesine ve 'Güncelleme Sıklığı' başlıklı 12'nci maddenin eklenmesine karar verilmiştir."

Duyuruda, yeni hesaplanmaya başlayacak "BIST Geri Alım" ve "BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10" endeksleri için sırasıyla XUGRA ve XTM25S kodlarının kullanılacağı ifade edilerek, BIST Geri Alım Endeksi'nin en geç 11 Ağustos'ta ilan edileceği belirtildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1681,04 -0,2%
  • ALTIN ONS 1936,17 -0,35%
  • BIST 100 7470,1 0,94%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0097 0,1602%
  • EURO/TURK LIRASI 29,7075 0,5715%
  • EURO/USD 1,0999 -0,0972%
  • INGILIZ STERLINI 1,27762 0,12147%
  • JAPON YENI 142,499 0,525%
  • KANADA DOLARI 1,33676 -0,09492%
  • RUS RUBLESI 95,625 -0,2608%
Günün En Çok Okunanları
Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı: 13 kentte fiyatlar nasıl değişti?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Borsada ralli tamam mı devam mı?
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Konutta kredi muslukları açılsın talebi: 'Fiyatlar dar ve orta kesim için ulaşılmaz bir hale geldi'
GERİ
İLERİ
Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı: 13 kentte fiyatlar nasıl değişti?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Borsada ralli tamam mı devam mı?
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL