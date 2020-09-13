Borsa İstanbul’da ağustos sonu itibarıyla yerli yatırımcı sayısı 1 milyon 676 bin 196 ile tüm zamanların zirvesini gördü.

Anadolu Ajansı’nın derlemesine göre özellikle son dönemdeki halka arzlar yeni yatırımcıları Borsa İstanbul’a çeken önemli unsurlardan biri olarak öne çıkarken, ağustosta halka arzı yapılan Fade Gıda’ya 12, Dinamik Isı Makine Yalıtım’a ise 27 kat talep talep geldi.

Analistler, son dönemde düşen faiz oranlarının yatırımcıları getiri arayışına yönlendirdiğini, gelişen teknolojiyle birlikte aracı kurum ve bankaların mobil uygulamalarından kolayca işlem yapılmasının da yatırımcıları pay piyasasına çeken önemli faktörlerden olduğunu söyledi.

YERLİ YATIRIMCI SAYISINDA REKOR ARTIŞ *

AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) ağustos verilerinden derlediği bilgilere göre, ağustosta 76 bin 398 artan yerli gerçek yatırımcı sayısı 1 milyon 676 bin 196’ya ulaşarak rekor tazelerken, yılbaşından bu yana Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı 488 bin 138 yükseldi. Bu da yaklaşık yüzde 41’lik artışa işaret etti.

Ağustostaki artışla birlikte Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 13 aydır artarken, bu dönemde aylık bazda ortalama 40 bin 500 yatırımcı Borsa İstanbul’la tanıştı. MKK verilerine göre, nisanda 88 bin 992 artan yerli yatırımcı sayısı, aylık bazda tüm zamanların en çok arttığı dönem oldu.

YABANCI KURUMSAL YATIRIMCI SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR *

Borsa İstanbul’da yatırım yapan yabancı kurumsal yatırımcı sayısı ise son dönemde düşüş eğilimi gösterirken, ağustosta 43 azalarak 1.277’ye geriledi. Bununla birlikte yabancı gerçek yatırımcı sayısı ise son 9 aydır artıyor. Söz konusu dönemde aylık ortalama 203 kişi yatırımlarını değerlendirmek için Borsa İstanbul’u tercih etti.

PORTFÖYLERE GÖRE YATIRIMCI SAYISI *

MKK verilerine göre, ağustosta Borsa İstanbul’da yatırım yapanların toplam portföy değeri yüzde 7,4 azalışla 558 milyar 768 milyon liraya gerilerken, aynı dönemde yatırımcı sayısı 76 bin 619 artarak 1 milyon 693 bin 714’e yükseldi.

Yerli yatırımcıların portföy değeri ağustosta yüzde 0,5 düşüşle 272 milyar 277 milyona düşerken, bu dönemdeki yatırımcı sayısı 1 milyon 682 bin 511 oldu. Yatırımcı sayısı 144 artan yabancı yatırımcının portföy değeri ise yüzde 13,1 azalışla 286 milyar 491 milyon liraya indi.

MKK verileri portföy dilimi bazında incelendiğinde, gerçek kişiler arasında ağustosta portföy değeri en çok artan grup yüzde 7,9 ile 10 bin lira ve altı portföye sahip bulunanlar oldu. Yatırımcısı sayısı 495 binden 522 bine çıkan 10 ila 100 bin liralık portföy dilimindeki yüzde 5,5’lik değişim, bu alandaki en yüksek artışa işaret etti.

Yılbaşından bu yana 100 bin ila 1 milyon lira portföy dilimindeki yatırımcı diliminin portföy değeri yüzde 92, yatırımcı sayısı ise yüzde 93 arttı ve en iyi performans gösteren grup oldu.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE YATIRIMCILAR *