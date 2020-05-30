Bu yılın ocak-nisan ayları arasında yabancı yatırımcılar 3,2 milyar dolarlık hisse satışı yaptı. Bu dört ayda yabancıların alım yaptığı az sayıda hisse arasında ilk beşte Aselsan, İpek Doğal Enerji, Petkim, Vestel ve İş GYO yer aldı. Garanti BBVA, yabancıların en çok sattığı hisse olurken onu Akbank, Pegasus, Vakıfbank ve İş Bankası izledi.

Bu süreçte banka hisseleri ciddi satışlar yaşarken havacılık sektöründen Pegasus, TAV ve DO&CO da yabancıların en çok sattığı hisseler arasında yer aldı. Ak Yatırım, dört ayda bankalardan 986 milyon dolarlık çıkış olduğu

bilgisini veriyor.

Sanayi hisselerindeki satışların 386 milyon doları bulduğunu kaydeden Ak Yatırım, hizmet sektörü hisselerindeki çıkışların 803 milyon dolara yükseldiğini, burada havayolu şirketlerinin başı çektiğini aktarıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.