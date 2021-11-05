Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kazanarak günü 1.583,59 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, haftalık bazda da kapanış rekoru kırdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile gıda, içecek oldu.
BIST 100 endeksi, 1.583,59 puanla ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, haftalık bazda da kapanış rekoru kırdı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,74 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,31 puan ve yüzde 0,66 yükselişle 1.717,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51’i prim yaptı, 43’ü geriledi.
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, ABD’de istihdam verilerinin beklentilerinin iyi gelmesiyle iş gücü piyasasının kademeli toparlanmaya devam ettiğini bunun da piyasalardaki risk iştahına katkıda bulunduğunu belirtti.
YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?
Haftaya ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD, Çin ve Almanya’da enflasyon, İngiltere’de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD’de tüketici güveninin öne çıkacağını aktardı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 17 milyar 950 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.815.166.063
|Garanti Bankası
|3.147.808.716
|Tüpraş
|995.667.212
|Yapı ve Kredi Bankası
|930.463.291
|Akbank
|770.417.377
|Kardemir (D)
|765.519.790
|ASELSAN
|753.605.047
|Emlak Konut GMYO
|593.763.374
|Ereğli Demir Çelik
|573.070.309
|Pegasus
|523.661.219
|İş Bankası (C)
|523.492.706
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|514.428.855
|Petkim
|419.584.662
|Gübre Fabrikaları
|398.009.837
|Koza Altın
|379.225.917
|Sabancı Holding
|377.538.576
|Koç Holding
|374.746.158
|Vakıflar Bankası
|362.273.271
|Turkcell
|357.376.076
|Şişe Cam
|335.666.025
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1.431,20
|1.314,00
|8,92
|MLP Sağlık
|28,16
|26,96
|4,45
|Türk Hava Yolları
|17,65
|16,97
|4,01
|Pegasus
|92,45
|88,90
|3,99
|Çan2 Termik
|12,16
|11,70
|3,93
|Sabancı Holding
|12,11
|11,74
|3,15
|Akçansa
|15,42
|15,00
|2,80
|TAV Havalimanları
|28,80
|28,02
|2,78
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,57
|1,53
|2,61
|Koç Holding
|25,56
|24,92
|2,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,60
|16,19
|2,53
|Petkim
|6,68
|6,53
|2,30
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,52
|6,38
|2,19
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,45
|16,12
|2,05
|Global Yatırım Holding
|2,02
|1,98
|2,02
|İş GMYO
|2,14
|2,10
|1,90
|Yataş
|13,80
|13,55
|1,85
|Gübre Fabrikaları
|69,85
|68,60
|1,82
|Tüpraş
|145,30
|142,70
|1,82
|Kervan Gıda
|11,59
|11,39
|1,76
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|9,07
|9,58
|-5,32
|Ziraat GMYO
|2,31
|2,43
|-4,94
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,30
|22,12
|-3,71
|Netaş Telekomünikasyon
|17,49
|18,15
|-3,64
|Anadolu Efes
|23,32
|24,10
|-3,24
|Kardemir (D)
|7,06
|7,26
|-2,75
|Ülker Bisküvi
|19,99
|20,50
|-2,49
|Karsan Otomotiv
|3,73
|3,80
|-1,84
|Verusa Holding
|48,24
|49,14
|-1,83
|Aksa Enerji
|7,25
|7,38
|-1,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,62
|27,08
|-1,70
|Tekfen Holding
|15,79
|16,06
|-1,68
|Erbosan
|130,00
|132,20
|-1,66
|Parsan
|31,20
|31,60
|-1,27
|Koza Altın
|106,00
|107,30
|-1,21
|Aksa
|23,38
|23,66
|-1,18
|İndeks Bilgisayar
|6,75
|6,83
|-1,17
|Zorlu Enerji
|1,72
|1,74
|-1,15
|SASA Polyester
|29,54
|29,88
|-1,14
|Sarkuysan
|18,14
|18,33
|-1,04
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