Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kazanarak günü 1.583,59 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, haftalık bazda da kapanış rekoru kırdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile gıda, içecek oldu.

BIST 100 endeksi, 1.583,59 puanla ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, haftalık bazda da kapanış rekoru kırdı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,74 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,31 puan ve yüzde 0,66 yükselişle 1.717,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51’i prim yaptı, 43’ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD’de istihdam verilerinin beklentilerinin iyi gelmesiyle iş gücü piyasasının kademeli toparlanmaya devam ettiğini bunun da piyasalardaki risk iştahına katkıda bulunduğunu belirtti.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD, Çin ve Almanya’da enflasyon, İngiltere’de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD’de tüketici güveninin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 17 milyar 950 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.815.166.063 Garanti Bankası 3.147.808.716 Tüpraş 995.667.212 Yapı ve Kredi Bankası 930.463.291 Akbank 770.417.377 Kardemir (D) 765.519.790 ASELSAN 753.605.047 Emlak Konut GMYO 593.763.374 Ereğli Demir Çelik 573.070.309 Pegasus 523.661.219 İş Bankası (C) 523.492.706 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 514.428.855 Petkim 419.584.662 Gübre Fabrikaları 398.009.837 Koza Altın 379.225.917 Sabancı Holding 377.538.576 Koç Holding 374.746.158 Vakıflar Bankası 362.273.271 Turkcell 357.376.076 Şişe Cam 335.666.025

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 1.431,20 1.314,00 8,92 MLP Sağlık 28,16 26,96 4,45 Türk Hava Yolları 17,65 16,97 4,01 Pegasus 92,45 88,90 3,99 Çan2 Termik 12,16 11,70 3,93 Sabancı Holding 12,11 11,74 3,15 Akçansa 15,42 15,00 2,80 TAV Havalimanları 28,80 28,02 2,78 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,57 1,53 2,61 Koç Holding 25,56 24,92 2,57 Tümosan Motor ve Traktör 16,60 16,19 2,53 Petkim 6,68 6,53 2,30 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,52 6,38 2,19 İş Yatırım Menkul Değerler 16,45 16,12 2,05 Global Yatırım Holding 2,02 1,98 2,02 İş GMYO 2,14 2,10 1,90 Yataş 13,80 13,55 1,85 Gübre Fabrikaları 69,85 68,60 1,82 Tüpraş 145,30 142,70 1,82 Kervan Gıda 11,59 11,39 1,76

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: