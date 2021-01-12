Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|33,72
|30,66
|9,98
|Enka İnşaat
|8,94
|8,13
|9,96
|Ford Otosan
|158,60
|148,50
|6,80
|Alkim Kimya
|16,48
|15,49
|6,39
|Kartonsan
|93,25
|88,10
|5,85
|Alarko Holding
|9,48
|8,96
|5,80
|Aksa
|14,73
|13,96
|5,52
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,90
|1,81
|4,97
|Şişe Cam
|7,64
|7,30
|4,66
|Karsan Otomotiv
|3,87
|3,70
|4,59
|Brisa
|22,66
|21,86
|3,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|16,38
|15,81
|3,61
|Net Holding
|3,49
|3,37
|3,56
|Ülker Bisküvi
|24,20
|23,40
|3,42
|İskenderun Demir Çelik
|10,46
|10,12
|3,36
|Torunlar GMYO
|4,09
|3,96
|3,28
|Otokar
|409,90
|397,00
|3,25
|TAV Havalimanları
|21,94
|21,28
|3,10
|Pegasus
|73,25
|71,10
|3,02
|MLP Sağlık
|22,52
|21,92
|2,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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