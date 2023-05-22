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Borsada yatırımcı sayısı yeniden 5 milyonun üzerinde

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı, 19 Mayıs haftasın­da yeniden 5 milyonun üzeri­ne çıktı.

22 Mayıs 2023 | 10:03
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Borsada yatırımcı sayısı yeniden 5 milyonun üzerinde

Merkezi Kayıt Kuru­luşu (MKK) verilerine göre 12 Mayıs haftasında 4,8 milyona gerileyen pay senedi yatırım­cı sayısı, 200 bin kişiden fazla artarak geçen hafta 5,02 mil­yona yükseldi.

Verilere göre, geçen hafta bakiyeli yatırımcı sayısı 7,8 milyondan 7,96 milyona, ba­kiyeli hesap sayısı ise 10,26 milyondan 10,43 milyona yükseldi.

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, Merkez Bankası'nın nakit avans kararının dam­gasını vurduğu perşembe gü­nünü yüzde 3,43'lük düşüş­le 4501 puandan tamamladı. BIST 100 geçen hafta yüzde 0,21 yükselirken son bir ayda ise yatırımcısına yüzde 11'den fazla kaybettirdi.

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