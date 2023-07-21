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SPK'dan Asce Gayrimenkul'un halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının pay başına 12,60 liradan ilk halka arzını onayladı.

21 Temmuz 2023 | 10:12
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SPK'dan Asce Gayrimenkul'un halka arzına onay


SPK haftalık bültenine göre, kurul Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın pay başına 12,60 liradan ilk halka arzını, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme ÜRetim Sanayi ve Ticaret'in 299 milyon 880 bin lira, Seyitler Kimya Sanayi'nin 41 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret'in 700 milyon lira, Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret'in 100 milyon lira, Kent Finans Faktoring'in 169 milyon 500 bin lira, Global Menkul Değerler'in 300 milyon lira, Tam Finansman Faktoring'in 300 milyon lira, Koç Finansman'ın 500 milyon lira, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi'nin 1 milyar lira, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar lira, Nurol Yatırım Bankası'nın 2 milyar lira, Arçelik'in 500 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret paylarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 3 gerçek kişiye 466 bin 701 lira, Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda şirkete 51 bin 236 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

"Phase Forex", "GKM Forex", "GKM FX", ve "Truva FX", "Liberal FX" ve "ZES Forex" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ve 10 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 31 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Kurul, Ülker Bisküvi Sanayi tarafından Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret ve Ülker Çikolata Sanayi’nin 31 Aralık 2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle gerçekleştirilecek birleşme için hazırlanan duyuru metnine onay verilmesine ve Ülker Bisküvi’nin esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 7 nci maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

 

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