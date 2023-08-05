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Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,72, dolar/TL yüzde 0,04 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,67, avro/TL ise ​​​​​​​yüzde 0,16 değer kaybetti.

05 Ağustos 2023 | 09:27
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Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 7.113,31 ve en yüksek 7.427,10 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,72 artarak 7.400,57 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,67 değer kaybıyla 1.686,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70 kayıpla 11 bin 180 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 2.790 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.770 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,04 değer kazancıyla 26,9650 liraya çıkarken, avro yüzde 0,16 kayıpla 29,7070 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,65, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,52 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,19 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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