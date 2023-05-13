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Bu haftanın en çok kazandıranı borsa oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,97, altının gram satış fiyatı yüzde 0,72, dolar/TL yüzde 0,46 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,46 değer kaybetti.

13 Mayıs 2023 | 10:02
Son Güncellenme: 13 Mayıs 2023 | 11:33
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Bu haftanın en çok kazandıranı borsa oldu

BIST 100 endeksi, en düşük 4.374,14 ve en yüksek 4.982,86 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,97 artarak 4.795,61 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,72 değer kazancıyla 1.267 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,71 artışla 8.488 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.063 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.077 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,46 değer kazancıyla 19,5870'e çıkarken, avro ise yüzde 0,46 kayıpla 21,3290 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,06, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,73 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 7,73 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,72 değer kazancıyla 1.267 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,71 artışla 8.488 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.063 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.077 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,46 değer kazancıyla 19,5870'e çıkarken, avro ise yüzde 0,46 kayıpla 21,3290 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,06, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,73 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 7,73 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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