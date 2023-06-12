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Ebebek'ten halka arz başvurusu

Ebebek Mağazacılık, hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem görmesi için halka arz başvurusu yaptığını duyurdu.

12 Haziran 2023 | 09:51
Son Güncellenme: 12 Haziran 2023 | 10:37
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Ebebek'ten halka arz başvurusu

Halka arzın küresel koordinatörü ve talep toplayıcı kurumu olan Ünlü & Co’dan yapılan açıklamada halka arzda 24 milyon yeni hisse (halka arzın yüzde 60’ı) ile mevcut hissedarlara ait 16 milyon hissenin (halka arzın yüzde 40’ı) satışı planlanıyor.

Ek talep gelmesi durumunda mevcut hissedarlar 8 milyon adet hisseyi halka arza konu edebilecek.

Şirket halka arz gelirini yurt içi ve yurt dışı mağaza ve online satış kanalları yatırımlarında, yenilenebilir enerji yatırımında ve işletme sermayesi finansmanında kullanacak.

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