Forte Bilgi İletişim Teknolojileri halka arz tarihleri belli oldu

Halka arz başvurusu onaylanan Forte Bilgi İletişim Teknolojileri, 8-9 Haziran'da talep toplayacak. Şirket 22 milyon payı, sermaye artırım yöntemiyle satarken, paylar bireysel yatırımcılara eşit şekilde dağıtılacak. Şirketin halka arz fiyatı 12,12 lira olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğü ise 266 milyon lira oldu.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Genel Müdürü Selçuk Deda, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, halka arz sürecinin yaklaşık 1,5 yıl kadar sürdüğünü söyledi. Deda, halka arz sürecinin şirketin kurumsallaşması yönünde büyük adımlar atmalarına imkan tanıdığını belirterek, sürecin şirket adına verimli geçtiğini ifade etti.

Şirketin halka açılmasındaki amaçlarından bahseden Deda, Forte’nin kendi öz kaynakları ile bugüne kadar başarılı şekilde geldiğine işaret etti. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını ile ekonomik kriz dönemlerinden şirketin başarılı şekilde çıktığını ifade eden Deda, şunları kaydetti:

"AR-GE yapıp ürün geliştirmek hem de bu ürünü sadece Türkiye odaklı değil, özellikle döviz kazandıran ve katma değer sağlayacak bir aksiyon haline çevirebilmek için bir finans desteğine ihtiyaç var. Yani büyüme odaklı olarak finansmana ihtiyaç var. İkinci konuda, almak istediğimiz, dahil olmak istediğimiz projeler var. Bu projelerde işletme sermayesi olarak bir finansman desteğine ihtiyaç olduğu için daha büyük adım atmak adına halka arz olup buradan elde edeceğimiz gelirle, gerek AR-GE ürünlerimizi sonuçlandırıp yurt içi ve yurt dışı gerekse Türkiye içerisinde de girmek istediğimiz büyük projelere de destek sağlamak amacıyla halka arz olmaya karar verdik."

Deda, Forte’yi diğer yazılım şirketlerinden ayıran en önemli özelliğin lojistik alanında uzmanlaşması olduğunu vurguladı. Silahlı kuvvetlere, Milli Savunma Bakanlığına “niş” (özelleşmiş pazar) bir yazılım yaptıklarını anlatan Deda, bu yazılım hizmetini de silahlı kuvvetlerin gösterdiği mekanlarda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yazılım için gerekli uluslararası sertifikalara ve savunma sanayi alanında hizmet vermek için gerekli olan onaylı tahsis güvenlik belgesine de sahip olduklarını belirten Deda, bunlar sayesinde silahlı kuvvetlere yazılım alanında hizmet verebildiklerinin altını çizdi.

Kullanılan her kredinin proje karşılığı var

Halka arzdan elde edecekleri kaynağın yüzde 35’ini finansal borçların ödemeleri için kullanacaklarını, bu durumun yanlış anlaşılmaması gerektiğini bildiren Deda, “Bunlar geçmiş dönemde ödenmemiş borçların ya da şirketin sıkıntıya girmesi dolayısıyla almış olduğu kredilerin faiz ve ana para ödemeleri değildir. Proje bazlı, özellikle proje finansmanı için kullanılmış olan kredilerin faiz, anaparası ödemesi gerçekleştirilecek. Bu şu anlama gelir; kullanılan kredilerin her birinin esasında proje karşılığı var fakat projeler uzun sürede olduğu için ve tahsilatla ödeme arasında farklılık oluştuğu için projeyi yürütmek için finansmana ihtiyacımız oluyor. " dedi.

Halka arzdan gelecek tutarın yüzde 20’sini AR-GE yatırımları için kullanacaklarını paylaşan Deda, şirketin AR-GE kültürünün olduğunu, bu fonun hem mevcut ürünlerin hem de yeni ürünlerin yapılmasında kullanılacağını söyledi.

Deda, yüzde 35’lik kısmın da yeni alacakları projelerin finansmanında kullanılacağını belirterek, bu fonu Türkiye’nin ihtiyacı olan hatta ihraç edebilecekleri konularda kullanacaklarını kaydetti. Deda, elde edilecek kaynağın yüzde 5’inin yurt dışı ofis ve proje faaliyetlerinde kullanacaklarını bildirdi. Özellikle askeri lojistik alanında yaptıkları ürünlerin yurt dışında değerleneceğine inandıklarını ifade eden Deda, "Yakın bir zamanda daha önceden çalışmasını yaptığımız bir ülkede ilk ofisimizi açmış olacağız." diye konuştu.

Ortaklar 2 yıl borsada pay satışı yapmayacak

Deda, Forte’nin katılım endeksi kriterlerine uygun bir firma olduğunu vurgulayarak 5 yıl süre ile dağıtılabilir karın en az yüzde 50’sini nakit kar payı şeklinde dağıtacaklarını taahhüt ettiklerinin altını çizdi. Deda, “İlk genel kurulda 2022 yılı dağıtılabilir karının en az yüzde 50’sini nakit kar payı şeklinde yatırımcılara dağıtacağımızı taahhüt ettik. Bu çok önemli ve yatırımcının da dikkatine sunmak istiyorum.” ifadesini kullandı.

Deda, ortakların 2 yıl süreyle borsada pay satmayacakları belirterek, “Bu da şunu gösteriyor. Şirketin büyüyeceğini, bütün kazanımların, şirketin büyümesi için harcanacağının esasında bir teminatı, bir taahhüdü oluyor.” dedi.