Forte'nin halka arz sonuçları belli oldu

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri’nin paylarının halka arzı 8 – 9 Haziran 2023 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmişti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Forte’nin sermayesinin 45 milyon TL’den 67 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 22 milyon TL nominal değerli 22 milyon adet payın halka arz edildiği belirtildi.

Diğer taraftan, Forte Bilgi İletişim Teknolojileri’nin paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 12,12 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 266 milyon 640 bin TL olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilerde, talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 1,3 katına denk gelen 831,6 milyon TL karşılığı filtre edilmemiş 68 milyon 611 bin 502 TL nominal değerli talep geldiği ve halka arza toplamda 660 bin 379 yatırımcının katıldığı belirtildi.