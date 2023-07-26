ARA
Bist 100
6586,34
-0,28%
Bist 100
Dolar/TL
26,9541
0,118%
Dolar/TL
Euro/TL
29,8072
0,1167%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1058
0,0145%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1707,05
0,36%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Fuzul GYO halka arzı sonuçları açıkladı

Fuzul GYO, 20-21 Temmuz'da Halk Yatırım ve İntegral Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen talep toplama süreci tamamladı. Şirketin, halka arz büyüklüğü 817 milyon 554 bin TL oldu.

26 Temmuz 2023 | 10:13
0
Fuzul GYO halka arzı sonuçları açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilen halka arz, bireysel ve kurumsal yatırımcı kategorisinde ilgi gördü. Böylece Fuzul GYO, halka arz olan GYO şirketleri arasında "en yüksek bireysel katılımcı sayısına ulaşan GYO" ünvanının sahibi oldu.

Fuzul GYO, halka arz sürecini 1 milyon 326 bin 874 yatırımcıyla tamamladı. Bireysel yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği talep toplama sürecinde toplam talep sayısı 1 milyon 369 bin 504'e ulaştı. Şirket, bu talebin 1 milyon 326 bin 756'sını karşıladı.

Halk Yatırım ve İntegral Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arzda, satışa sunulan 91 milyon 860 bin TL nominal tutarlı payların tamamının satışı gerçekleşti.

Buna göre, Fuzul GYO'nun halka arz büyüklüğü 817 milyon 554 bin TL'ye ulaştı. Başarıyla tamamlanan halka arz; yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 4,3 katı oranında talep geldi.

Halka arz edilen şirket hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 8,90 TL fiyat ve FZLGY kodu ile gelecek günlerde işlem görmeye başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, talep toplama sürecinde yatırımcıların gösterdiği ilginin kendilerini çok gururlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Halka arzımıza yurt içi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisat tutarının 3 katı, yurt içi kurumsal yatırıcılardan ise yine planlanan tahsisat tutarının 4,3 katı talep geldi ve sonuçta şirketimizin 1 milyon 326 bin 874 yeni ortağı oldu. Bireysel yatırımcının ilgisini çekmek halka arz olan bir şirket için çok önemli. Tüm yatırımcılara ve yeni ortaklarımıza Fuzul GYO'ya gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi bir anlamda bize gösterilen güvenin teyidi. Bu güvene layık olmak için aynı motivasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1706,5 0,33%
  • ALTIN ONS 1969,32 0,22%
  • BIST 100 6635,84 0,47%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9534 0,1155%
  • EURO/TURK LIRASI 29,8236 0,172%
  • EURO/USD 1,106 0,0271%
  • INGILIZ STERLINI 1,28823 -0,15501%
  • JAPON YENI 140,74 -0,121%
  • KANADA DOLARI 1,3191 0,14615%
  • RUS RUBLESI 90,114 -0,5628%
Günün En Çok Okunanları
Golden Visa hakkında 5 soruda merak edilenler
Düzenleme sonrası araç piyasasında neler oldu? 'Yüzde 75’i silindi'
Düzenleme sonrası araç piyasasında neler oldu? 'Yüzde 75’i silindi'
AYM'den 22.00 sonrası alkollü içki satış yasağıyla ilgili karar
AYM'den 22.00 sonrası alkollü içki satış yasağıyla ilgili karar
Adana'da yaşanan deprem ne anlama geliyor?
Adana'da yaşanan deprem ne anlama geliyor?
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
2023'te yaşam maliyeti en yüksek şehirler açıklandı! İstanbul kaçıncı sırada?
2023'te yaşam maliyeti en yüksek şehirler açıklandı! İstanbul kaçıncı sırada?
Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı öncesi temkinli
GERİ
İLERİ
Golden Visa hakkında 5 soruda merak edilenler
Düzenleme sonrası araç piyasasında neler oldu? 'Yüzde 75’i silindi'
AYM'den 22.00 sonrası alkollü içki satış yasağıyla ilgili karar
Adana'da yaşanan deprem ne anlama geliyor?
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Düzenleme sonrası araç piyasasında neler oldu? 'Yüzde 75’i silindi'
AYM'den 22.00 sonrası alkollü içki satış yasağıyla ilgili karar
Adana'da yaşanan deprem ne anlama geliyor?
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
2023'te yaşam maliyeti en yüksek şehirler açıklandı! İstanbul kaçıncı sırada?
AYM'den 22.00 sonrası alkollü içki satış yasağıyla ilgili karar
Adana'da yaşanan deprem ne anlama geliyor?
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
2023'te yaşam maliyeti en yüksek şehirler açıklandı! İstanbul kaçıncı sırada?
Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL